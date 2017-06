Operação policial deixa três mortos, dois feridos e quase 5 mil alunos sem aula

Uma operação da Polícia Militar (PM) deixou três mortos e dois feridos na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da PM, houve confronto entre policiais e criminosos na localidade do Miolão.

As cinco vítimas seriam, na versão da Polícia Militar, criminosos que vivem na comunidade. Apesar dos cinco feridos estarem, segundo a PM, envolvidos no tiroteio, foram apreendidas quatro armas: dois fuzis e duas pistolas. Duas granadas também foram apreendidas na ação.

De acordo com a PM, um dos mortos era gerente de venda de drogas na favela. Durante a operação, dois ônibus do Consórcio Santa Cruz foram incendiados na Avenida Antares: um da linha 428P (Campo Grande x Itaguaí) e outro da linha 756 (Santa Cruz x Coelho Neto). Por causa disso, sete linhas tiveram seu itinerário modificado, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o RioÔnibus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 4.800 alunos de oito escolas e cinco unidades de educação infantil ficaram sem aulas na região de Santa Cruz, por causa dos confrontos.



Fonte: EBC