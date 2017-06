Operação quintal limpo na Palhoça

Operação Quintal Limpo inicia em julho

O serviço visa o recolhimento de produtos descartáveis, classificados como lixo pesado

A Prefeitura de Palhoça lança a Operação Quintal Limpo, que visa o recolhimento de lixo pesado, que inclui uma relação de produtos descartáveis. O início do programa será no mês de julho, começando pelos bairros Ponte do Imaruim, Brejaru e Jardim Eldorado.

Coordenada pela Secretaria Executiva de Saneamento (Samae), a Operação Quintal Limpo relaciona como materiais inservíveis e descartáveis: latas, pneus, móveis, madeira (organizada em montes, separados de outros materiais), podas de árvores (cortar e amarrar) e eletrodomésticos. O volume que cada residência pode dispor é de até um metro cúbico de resíduo. Porém, não serão recolhidos restos de materiais de construção e resíduo comum.

Denise Duarte Moro, Engenheira Sanitarista e Ambiental da Samae, revela que todas as comunidades serão beneficiadas com a Operação Quintal Limpo. “Essa coleta especial é gratuita e será feita em todos os bairros do município. Os munícipes devem ficar atentos aos roteiros e datas já definidos”.

A proposta é que passe um caminhão, pelo menos duas vezes por ano, em cada rua da cidade. Ou seja, a cada seis meses a coleta deve acontecer em todos os pontos do município. O roteiro até o fim do ano já está definido. “É importante que a população se organize para dispor os materiais nas datas pré-definidas, segundo o cronograma. Não há a necessidade de levar o resíduo a outro bairro que não seja de residência do cidadão”, aconselha Denise Duarte Moro.

O prefeito Camilo Martins considera o projeto “muito importante para a preservação do meio ambiente. A minha opinião é que esta coleta é de grande importância, principalmente pelo ganho ambiental que o município terá ao deixar de dispor estes resíduos em córregos, rios e terrenos baldios da cidade. A comunidade ganha também, pois, muitas vezes, os resíduos que o munícipe tem no quintal de casa não justifica a contratação de um papa entulho”.

CRONOGRAMA

Julho: Brejaru, Ponte do Imaruim, Jardim Eldorado

Agosto: Passa Vinte, Pedra Branca, Pagani, São Sebastião, Madri

Setembro: Bela Vista, Caminho Novo, Alto Aririú e Aririú

Outubro: Pinheira, Morretes, Guarda do Embau, Albardão e Maciambu

Novembro: Praia de Fora, Guarda do Cubatão, Aririú da Formiga, Enseada de Brito, Praia do Sonho, Ponta do papagaio

Dezembro: Pacheco, Barra do Aririú, Rio Grande e Centro.

Baby Espíndola

Comunicação / Prefeitura de Palhoça



Fonte: floripanews