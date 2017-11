Ordem de Serviço autoriza obra da Estação de Tratamento de Esgotos do Sul da Ilha

A prefeitura municipal de Florianópolis e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) assinam nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, a Ordem de Serviço que autoriza a obra da Estação de Tratamento de Esgoto do Sul da Ilha de Florianópolis. O ato se realizará junto ao gabinete do prefeito Gean Loureiro, às 9h30min.

A Estação de Tratamento de Esgoto é uma das obras de saneamento mais requeridas pela população da Grande Florianópolis. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, quando estiver concluída, em 2019, vai permitir que seja colocada em operação a rede de coleta já implantada na região do Campeche e que tem sido alvo de ligações irregulares que prejudicam a qualidade de vida daquela região da cidade.

“Com a ETE vamos beneficiar cerca de 25 mil moradores que poderão, enfim, fazer a correta conexão do imóvel à rede pública de coleta de esgoto”, explica o engenheiro Valter José Gallina, diretor-presidente da Casan. “Esta obra vai melhorar a balneabilidade das praias, ajudará a preservar os rios da região e levará mais saúde aos moradores e turistas, cumprindo mais uma promessa de nossa gestão”, diz o prefeito Gean Loureiro.

Após estudos, a ETE foi licenciada pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) para ser instalada junto ao Rio Tavares, que receberá o efluente tratado. O tratamento autorizado é o modelo Terciário, considerado o mais eficiente, pois remove – além de toda a carga orgânica – também os nutrientes fósforo e nitrogênio.

O investimento total da Casan e do governo do estado na obra de esgotamento sanitário do Sul da Ilha é de R$ 59,7 milhões, com recursos do Orçamento Geral da União (OGU). Somente a estação está estimada em R$ 34,8 milhões.

Enquanto a unidade de tratamento estiver sendo construída, a Casan vai revisar as condições da rede implantada há uma década – quando a construção da Estação de Tratamento foi suspensa por decisão do Ministério Público – e instalar mais 12 quilômetros de rede, acrescidos para acompanhar o desenvolvimento populacional da região do Campeche.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – Rio Tavares

Investimento total: R$ 59.754.191,00

• Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário

• Recursos: Orçamento Geral da União – OGU (42%) / CASAN (58%)

• Período de Execução: novembro/2017 a outubro/2019

• População a ser beneficiada: 25.000 habitantes

Resumo da obra contratada:

– Estação de Tratamento de Esgoto – R$ 34.820.840,00

– Capacidade total: vazão 202 L/s

– Nível de tratamento Terciário, com remoção de nutrientes (Fósforo e Nitrogênio).

• Empresa contratada via licitação: INFRACON Engenharia e Comércio Ltda. (MG)

— Observações:

A ETE foi projetada para operar em 2 etapas.

Nesta primeira etapa, as obras visam tornar operacional os 40 km de rede coletora já implantados desde 2008 no balneário Campeche, numa vazão total de 78 L/s.



Fonte: Floripa News