Organizações promovem orientação sobre TV digital em bairros da Grande Florianópolis

A Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, o Instituto Federal de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão promovem, a partir desta terça-feira (28) até o dia 2 de dezembro, a Patrulha Digital. A ação acontecerá nos bairros Coloninha, Praia Comprida, Jardim Atlântico, Serraria, Morro da Bina, Jardim Janaina, Forquilinha e Campeche.

A Onda Digital é o projeto que levará os estudantes pelos bairros, parando de casa em casa para avaliar se as residências já estão prontas para receber o sinal digital. Eles verificarão as antenas e os aparelhos televisores, farão a instalação de kits, caso os moradores tenham disponível, e realizarão busca de canais, além de orientar a população sobre o processo de digitalização.

Nesta ação, além da equipe da Seja Digital, estarão presentes alunos, profissionais do Senai-SC e do IFSC. Cada uma das ações deverá ser acompanhada por 30 alunos, mobilizando, ao todo, mais de 240 voluntários. “Equipes de multiplicadores, formadas por alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, irão orientar a população nas comunidades sobre como se preparar para receber o sinal digital e, eventualmente, realizar a instalação dos equipamentos”, explica Cheila Zortéa, gerente regional da Seja Digital.

Nas cidades de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, Paulo Lopes e São José, o sinal analógico de TV será desligado no dia 31 de janeiro de 2018. Após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta por meio sinal digital.

Serviço

O quê? Onda Digital na Grande Florianópolis

Onde: Coloninha – Florianópolis

Quando: 28/11, das 8h às 12h

Onde: Jardim Atlântico – Florianópolis

Quando: 28/11, das 13h30 às 17h30

Onde: Serraria – São José

Quando: 30/11, das 8h às 12h

Onde: Morro da Bina – Biguaçu

Quando: 30/11, das 13h30 às 17h30

Onde: Praia Comprida – São José

Quando: 30/11, das 8h às 12h

Onde: Praia Comprida – São José

Quando: 30/11, das 13h30 às 17h30

Onde: Campeche – Florianópolis

Quando: 02/12, das 10h às 15h

Onde: Forquilinhas – São José

Quando: 03/12, das 10h às 15h



Fonte: Floripa News