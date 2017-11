Orquestra de Baterias de Florianópolis realiza sua quinta edição

Já é oficial: Florianópolis possui a maior Orquestra de Baterias da América Latina e quer aumentar ainda mais este recorde. A oportunidade será no próximo sábado (26), com a 5ª edição da Orquestra de Baterias de Florianópolis confirmada para às 15h, em frente ao Largo da Catedral Metropolitana.

Para esta edição, mais de 400 músicos já estão inscritos e prometem fazer um verdadeiro show ao ar livre. “Começamos pequenos em 2013 e ao longo desses anos fomos formatando o evento e criando metas. De lá para cá subimos de 34 para 200 bateristas tocando juntos”, relembra Alexei Leão, um dos idealizadores do projeto.

Um outro destaque planejado pela organização será a presença um dos maestros e idealizador da Orquestra, Marcos Feminela, que virá diretamente da Alemanha para participar do evento, além da participação de bateristas convidados da Colômbia e Argentina. De acordo com Rafael Bastos, organizador da Orquestra, o repertório também irá surpreender o público e os bateristas com a da “Cores de Aidê” e de duas bandas eleitas pelo voto popular “O Mundo Analógico e Mosaico Adulto”.

“Tivemos algumas perdas importantes no cenário Rocker Mundial nos últimos dois anos, no qual iremos homenagear: Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave), Chester Bennington (Linkin Park), Scott Weiland (Stone Templo Pilots, Velvet Revolver)”, destaca Leão. O repertório da edição será contemplado com “Heaven and Hell”, do Black Sabbath; e “Dani California”, do Red Hot Chilli Peppers; “A última música não é exatamente uma escolha, é mais que isso, é o hino da Orquestra de Baterias de Florianópolis: We Will Rock You, do Queen”, finaliza.

A 5ª Orquestra de Baterias tem início às 15h, na escadaria da Catedral Metropolitana de Florianópolis. O evento é realizado pelo Instituto Maratona Cultural, conta com patrocínio do Edital Elisabete Anderle de estimulo a cultural 2017.

Serviço

O quê: 5ª edição da Orquestra de Baterias de Florianópolis

Quando: 26 de novembro de 2016, às 15h

Onde: Catedral Metropolitana de Florianópolis – Centro



Fonte: Floripa News