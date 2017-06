Orquestra Sinfônica da UFF celebra 130 anos de Villa-Lobos

A Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF) celebra no próximo domingo (25) os 130 anos do compositor Heitor Villa-Lobos, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, palco em que o próprio Villa-Lobos estreou muitas de suas obras. Os ingressos já estão à venda, ao preço único de R$ 10.

O programa vai apresentar parte das Bachianas Brasileiras para piano e orquestra. A obra tornou Villa-Lobos conhecido internacionalmente. As Bachianas foram compostas entre 1930 e 1945.

A pianista Sônia Rubinsky, uma das maiores intérpretes de Villa-Lobos na atualidade, é o destaque no concerto, cuja regência será do maestro Tobias Volkmann, titular da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio.

Um dia antes (24), será a vez de a Orquestra Petrobras Sinfônica se apresentar no palco do Municipal, sob a regência do maestro Felipe Prazeres e participação, como solista, do pianista Alexandre Dossin.

No repertório do Concerto da Série Vesperal Portinari fazem parte peças de Francisco Braga, Aram Khachaturian, Zoltán Kodály e Johannes Brahms.

Para a apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica, os preços variam de R$ 20 (galeria) a R$ 576 (frisas e camarotes). Balcão superior tem ingressos a R$ 50 e plateia e balcão nobre, a R$ 96.



Fonte: EBC