"Os municípios serão os protagonistas desse próximo ciclo de concessões", diz especialista

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Advogado, doutor em Direito Administrativo e autor de livros sobre concessões e PPPs. Foi consultor da Unidade de PPP do Ministério do Planejamento e pesquisador convidado da Columbia Law School (NY, USA). Fará palestra sobre <b>Parcerias Público-Privadas</b> dia 22, na primeira edição do TCE Debate, organizado pelo <b>Tribunal de Contas do Estado</b> .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Por que as Parcerias Público-Privadas e concessões têm despertado tanto o interesse das administrações públicas brasileiras?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Na minha percepção, o interesse crescente pelo modelo das concessões PPPs deve-se a duas razões principais. Em primeiro lugar, em função de um cenário de <b>crise fiscal</b> pela qual passam muitas administrações. Com o esgotamento do financiamento público para recuperar e expandir a infraestrutura e os serviços públicos, cresce o interesse pelas vias que possibilitem trazer investimentos privados para esses fins. As concessões e PPPs são modelos contratuais que pressupõem o financiamento privado desses serviços, desonerando o orçamento público – pelos menos no curto prazo. A segunda razão prende-se com os ganhos de eficiência que esses contratos podem gerar para muitos serviços públicos. As concessões e PPPs são contratos de longo prazo e que funcionam a partir da cobrança de metas de resultado para o desempenho do serviço prestado. Além disso, a remuneração do concessionário tende a ser impactada pela sua performance, o que gera o devido incentivo para que o concessionário persiga os melhores padrões para a prestação do serviço público. Com isso, há benefícios para as administrações e para os usuários.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Quais são os principais desafios para o próximo ciclo de concessões e PPPs?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Temos de ter em consideração que os municípios serão os protagonistas desse próximo ciclo de concessões e PPPs. Isso traz alguns desafios, especialmente porque os municípios não estão habituados a desenvolver projetos desta natureza. O principal deles relaciona-se com a falta de capacidade técnica e institucional de muitos municípios brasileiros para a gestação desses programas. Sem uma preparação técnica adequada por partes dos municípios, muitos projetos podem simplesmente não sair do papel ou podem surgir com problemas técnicos relevantes (muitas vezes em função da captura dos interesses públicos pelo interesse das empresas detentoras do conhecimento especializado). Por outro lado, os caminhos para que municípios possam se unir e se fortalecer institucionalmente, como a formação de consórcios públicos, ainda são tortuosos, pois dependem de muita articulação política e levam tempo. Além disso, também não temos um mercado maduro para acessar esses projetos municipais. Como os negócios de concessão e PPPs municipais são novos no Brasil, esse mercado ainda está em formação. É provável que seja ocupado pelas médias empresas, que terão de desenvolver a sua governança para conseguir acessar financiamentos e realizar os investimentos demandados nos projetos de concessão e PPP.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p> <b>Sem cumprir decisões do MPF, Executivo de Florianópolis soma mais de R$ 200 mil em multas</b> <br></p><p> <b>Vereadores protocolam projeto para impedir ponto facultativo em Florianópolis</b> <br></p><p> <b>Explicar a participação de Cintia Loureiro no governo é uma simples questão de transparência</b> </p><p><b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense