Ovos de Páscoa ficam até 45% mais baratos no e-commerce

Levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de descontos dos principais players do comércio eletrônico do país, aponta que os consumidores podem economizar até 45% na compra de Ovos de Páscoa, nas lojas online. A procura pelo produto na internet teve aumentou de 30%, se comparado ao mesmo período de 2016.

Além do volume de buscas, o site comparou o preço de 40 Ovos de Páscoa das marcas Lacta, Nestlé, Ferrero, Perugina, D’ellice, Garoto e Qualitá, vendidos no e-commerce das lojas Walmart, Pão de Açúcar, Extra, Submarino e Americanas.com.

O Ovo de Páscoa Diamante Negro 215g, da Lacta, vendido por R$ 36,99 nas lojas Americanas, pode ser encontrado por R$ 19,99, no e-commerce da loja online da rede. Já o ovo Sonho de Valsa, 330g, da Lacta, à venda no hipermercado Extra por R$ 44,90, pode ser adquirido pelo consumidor por R$31,99 através do site Extra Delivery. No site do Pão de Açúcar, o Ovo de Páscoa Kinder Maxi Surpresa 150g pode ser encontrado até 38% mais barato em comparação com as lojas físicas. O Ferrero Rocher Gran Chocolate 365g, um dos mais caros da loja, sai com 7% de desconto no Pão de Açúcar delivery.

Entre as marcas de Ovos de Páscoa analisados, 70% dos produtos foram encontrados com menor valor na loja online. No entanto, a dica para o consumidor que pretende economizar nesta Páscoa é pesquisar preços e comparar se com o valor do frete a compra pelo e-commerce realmente será melhor opção.

Confira o ranking dos ovos de páscoa.

Fonte: diariodonordeste