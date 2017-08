Pacientes e familiares organizam manifestação em favor do Cepon

Nesta terça-feira (8), a partir das 9h, haverá uma manifestação organizada por pacientes e familiares no Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon). O motivo do ato é o atraso no pagamento do custeio do hospital.

O Cepon precisa de aproximadamente R$ 7 milhões de reais por mês para se manter. Durante todo o ano de 2017, apenas R$ 1 milhão foi repassado. A Secretaria do Estado da Saúde (SES) ainda tenta colocar as dívidas de 2016 em dia.

João Vianei é paciente do Cepon e é um dos organizadores da ação. Ele publicou um vídeo reivindicando atitudes por parte do governador do estado, Raimundo Colombo e do secretário da SES, Vicente Caropreso. Vianei também pede pela conclusão das obras do centro cirúrgico e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As dificuldades são antigas. Em dezembro do ano passado, a instituição lançou a campanha OCeponnãopodeparar , que pediu doações espontâneas à sociedade. Participaram do vídeo pacientes e funcionários da unidade de saúde, artistas e atletas locais.

Serviço

O quê? Manifestação em favor do Cepon.

Quando: 8 de agosto, às 9h.

Onde: Rodovia Admar Gonzaga, 655. Bairro,Itacorubi, Florianópolis (SC).



Fonte: Floripa News