Padilha desmente relator da PEC

O Dia

– Ministro da Casa Civil garante que relatório sobre Reforma da Previdência não está pronto –

Rio – O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, desmentiu nesta segunda-feira o deputado Arthur Maia (PPS-BA), relator da Reforma da Previdência, e negou que o relatório já esteja fechado. Padilha, ao ser perguntado se o texto estava pronto e informado que o relator deixou a reunião afirmando que já tinha sido finalizado, Padilha rebateu: “Então, fale com quem disse que fechou. Eu estou falando que não fechou”.

Após reunião no Planalto com membros da equipe técnica da Fazenda, da Casa Civil, do Planejamento e líderes na Câmara, Maia afirmou que o texto fechado seria apresentado na reunião de hoje com o presidente Michel Temer e com líderes da base. “A partir de amanhã (hoje), eu e o presidente da República vamos comunicar isso aos líderes. Depois que os líderes conhecerem o relatório eles poderão tratar na bancada”, disse.

O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) também estranhou a declaração de Maia.“Ele ainda está ouvindo as bancadas, ele saiu daqui para ouvir duas bancadas”, afirmou. “Tem que ir aperfeiçoando para ter o melhor texto possível”, completou.

Fonte: O Dia