Padre Omar: Ele está no meio de nós

O Dia

– Natal é, sobretudo, a grande celebração da presença de Jesus –

Rio – Há quem diga não gostar do Natal, por muitos motivos. Para essas pessoas, a celebração da data é marcada por recordações de ausências. Ausência de presentes, de uma ceia farta, de alguém querido, da paz que se desejava, do amor que deixou de existir… Já reparou? Só que é preciso transcender, porque Natal é, sobretudo, a grande celebração da presença: Jesus está no meio de nós! E isso muda tudo! Sua presença é tão forte que tem força para mudar até mesmo a tristeza que se sente, fruto de todas as ausências sofridas ao longo da história.

É lindo saber que o Salvador do mundo veio a nós como um menino! Exatamente porque fica fácil compreendermos a alegria que Deus-Pai desejava que sentíssemos com a Sua chegada. Há algo que nos emocione mais e faça exultar do que a chegada de um bebezinho à família? Todos — independentemente da idade, da classe social, da etnia, do sexo — ficamos encantados quando uma criança vem ao mundo. E o Senhor quis vir, dessa maneira tão simples e frágil, para despertar em nós esse amor de quem recebe alguém especial como membro da sua família.

Jesus é o verdadeiro sentido do Natal! Todas as outras coisas ficam pequenas diante da grandeza do Menino-Deus, que quis se encarnar, viver como nós em tudo, menos no pecado, para nos deixar o Seu exemplo! Sua presença entre nós nos ensinou a amar, a ser mais humanos e a viver pela fé. Ele, com toda a simplicidade e humildade, veio ao mundo para nos salvar.

Que, então, nenhuma família permita que os apelos do comércio, nem as preocupações com o tipo de ceia a ser servido ou a quantidade de comida roube as atenções da celebração desta festa. Que o Natal, na sua casa, tenha o nascimento de Jesus como o principal acontecimento — aquele que plenifica de alegria a vida de todos!

Desejo a você e à sua família um lindo, feliz e santo Natal. Que o Menino-Deus possa nascer, de novo, em cada coração, trazendo alegria e paz, para que 2017 seja pleno da Sua graça e muitas bênçãos possam ser derramadas sobre vocês. Jesus está no meio de nós! Aleluia!

Fonte: O Dia