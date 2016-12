Pagamento da repatriação, saldo negativo de empregos e mais três coisas para saber nesta sexta

<p><b>1 – Prefeituras de Santa Catarina estão à espera dos valores da repatriação </b></p><p>O <b>Ministério da Fazenda</b> emitiu nesta quinta-feira as ordens de pagamento aos municípios referentes aos recursos do programa de <b> repatriação </b>. A medida foi para garantir que as <b> prefeituras recebam o repasse nesta sexta-feira </b> _ ainda em 2016, portanto. Serão depositados <b>R$ 4,4 bilhões</b> para 5,6 mil municípios. Em <b> Santa Catarina </b>, serão cerca de <b>R$ 171,3 milhões</b>. O repasse para os municípios já estava previsto para ser feito no dia 30 de dezembro. No entanto, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) temia que, devido ao fato de o sistema bancário considerar dia 30 o último dia do ano para operações financeiras, os recursos só entrassem nos cofres dos municípios em 2017. O atraso prejudicaria o pagamento de salários e 13º.</p><p><b>2 – SC volta a registrar saldo negativo de empregos em novembro </b><br></p><p><b> Após três meses seguidos com saldos positivos de emprego </b>, <b>Santa Catarina </b>voltou a registrar mais demissões que admissões em novembro, com menos 1.013 <b>postos de trabalho</b>, redução de 0,05% em relação a outubro. Foi o segundo pior outubro da série histórica (desde 2003), atrás apenas do resultado de 2015. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (<b>Caged</b>) e foram divulgados nesta quinta-feira pelo <b>Ministério do Trabalho</b>. Nos últimos 12 meses, foram registradas 41.440 demissões a mais que admissões, número fortemente influenciado por dezembro de 2015.<br></p> Foto: Gilmar de Souza / Agencia RBS <p><b>3 – Garoto de três anos é o dono do cachorro salvo por policial militar do calor em Joinville </b></p><p>Foi nos braços de Valcinere Henrique Maier o reencontro entre o menino Emanuel Vinícius, de três anos, e o cachorro “Djorge”, na zona Norte de Joinville, na manhã desta quinta-feira. Na última terça-feira, um policial militar salvou o cão do calor de quase 40ºC na base da Polícia Militar do bairro Aventureiro, na zona Norte da cidade. Cansado, sem comer e quase desacordado por causa do calor, o animal buscou abrigo na saída do ar condicionado da base. Sensibilizado, o cabo Luiz Antônio Domingos recolheu o cão, deu-lhe um banho de mangueira e o alimentou. <br></p> Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS <p><b>4 – Bloqueio da Justiça emperra pagamentos de seguro pela LaMia </b></p><p>A companhia aérea LaMia, dona da aeronave que caiu em 29 de novembro passado na Colômbia deixando 71 mortos e seis feridos — a maior parte da vítimas integrava a delegação da Chapecoense —, ainda não pôde efetuar o pagamento do seguro, pois documentos-chave estão sob controle da Procuradoria da Bolívia. A seguradora Bisa solicitou a documentação à empresa aérea para o pagamento de seguros aos familiares de falecidos e aos sobreviventes, mas esses recursos estão bloqueados pela Justiça, afirmou Gustavo Vargas, gerente da LaMia, citado pelo jornal El Deber de Santa Cruz.</p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p><b>5 – Chuva provoca alagamentos nos bairros Vila Nova e Victor Konder, em Blumenau </b></p><p>A chuva que atingiu Blumenau no fim da tarde desta quinta-feira provocou alagamentos em <strong>pelo menos quatro pontos da cidade</strong>. Segundo o diretor de Defesa Civil, Adriano da Cunha, foram registrados relatos de alagamento na Rua São Paulo (bairro Victor Konder), na Rua Amazonas, próximo ao Terminal da Fonte (bairro Garcia), <strong>e em dois pontos da Rua Joinville</strong>, no cruzamento com a Rua Antônio da Veiga (Victor Konder) e com a rua Almirante Barroso (Vila Nova).<br></p> Foto: Jaime Batista da Silva / Arquivo pessoal <p><br></p><!– contentFrom:cms –>- Chuva provoca alagamentos nos bairros Vila Nova e Victor Konder, em Blumenau </b></p><p>A chuva que atingiu Blumenau no fim da tarde desta quinta-feira provocou alagamentos em <strong>pelo menos quatro pontos da cidade</strong>. Segundo o diretor de Defesa Civil, Adriano da Cunha, foram registrados relatos de alagamento na Rua São Paulo (bairro Victor Konder), na Rua Amazonas, próximo ao Terminal da Fonte (bairro Garcia), <strong>e em dois pontos da Rua Joinville</strong>, no cruzamento com a Rua Antônio da Veiga (Victor Konder) e com a rua Almirante Barroso (Vila Nova).<br></p> Foto: Jaime Batista da Silva / Arquivo pessoal <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

