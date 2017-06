Palestra sobre primeiros socorros em Itapema

Palestra orienta sobre primeiros socorros

Â

Para orientar sobre os primeiros socorros e o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) promoveu uma palestra com os participantes do grupo movimento. O encontro foi na tarde desta segunda-feira (19/06) na Secretaria de Saúde e Assistência Social.

Dentre as orientações repassadas estavam como o solicitante deve esperar a chegada da ambulância, como repassar as informações corretas por telefone e até mesmo as facilidades para a entrada da equipe.

“Todas estas orientações são muito importantes e contribuem diretamente no bom trabalho da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)”, afirmou o coordenador do SAMU de Itapema, Daniel Pinheiro.

Â