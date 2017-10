Palhoça promove capacitação para empresas que desejam exportar

Nesta quinta-feira (26), ocorre em Palhoça o lançamento do núcleo operacional do Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX), da Grande Florianópolis, que vai capacitar as empresas do município a realizarem exportação de serviços e produtos de forma planejada, minimizando riscos e aumentando as chances de êxito. O evento ocorre no edifício Atrium Offices, no bairro Pedra Branca, às 19h. A prefeitura apoia o projeto por meio do Instituto de Apoio à Inovação, Ciência e Tecnologia (Inaitec).

Para participar, as empresas interessadas devem se inscrever pelo link https://goo.gl/iwU761 até o dia 26 de outubro. Serão atendidas até 2019, cerca de 200 empresas. O projeto conta com workshops e consultorias individuais realizadas dentro de cada empresa.

Na ocasião, onde estarão presentes representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), empresários renomados, autoridades estaduais, municipais, membros da comunidade empresarial do município e a secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, serão expostos produtos inovadores de diversas empresas da cidade.

“O projeto é de suma importância para as instituições que estão em vias de internacionalização, pois impacta na melhoria da competitividade entre elas e contribui, consequentemente, para o desenvolvimento da região”, concluiu o prefeito Camilo Martins.

O PEIEX é um programa coordenado pela Apex Brasil e executado na Grande Florianópolis, pelo Inaitec.



