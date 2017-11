Palhoça promoverá 24ª Açor Festa

A 24ª Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina “Açor Festa”, que ocorre este ano em Palhoça, foi lançada oficialmente na última terça-feira (31). A festa ocorre no Distrito da Enseada de Brito, de 10 a 12 de novembro, o evento é estadual e itinerante.

A prefeitura de Palhoça também recebeu o troféu Açor 2017, por sediar o evento e pela relevância da cidade e os vínculos com a cultura açoriana. Essa é a segunda vez que a cidade sedia a Açor Festa.

Os organizadores apostam que a Açor Festa da Enseada de Brito será um grande acontecimento, devido à origem do distrito, que tem raízes profundas plantadas na cultura açoriana. Enseada de Brito ainda mantém boa parte do casario de época e os costumes que regem a comunidade têm relação direta com as tradições deixadas pelos colonizadores. Vale ressaltar que, bem antes da colonização do centro de Palhoça, os descendentes das Ilhas Açores já povoavam a Enseada.

A Açor Festa é coordenada pelo Núcleo de Estudos Açorianos (NEA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em Palhoça, a organização do evento vai envolver várias secretarias municipais, tendo à frente a Secretaria Municipal de Turismo e o Comtur.



Fonte: Floripa News