Palhoça realiza campanha Agosto Dourado

A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando diversas ações relacionadas à amamentação em alusão à campanha nacional Agosto Dourado e à Semana Mundial de Aleitamento Materno , comemorada de 1° a 07 de agosto.

Todas as unidades básicas de saúde do município estão desenvolvendo ações relacionadas ao tema, como palestras, vídeos e materiais educativos, informações sobre a alimentação adequada para a lactante e os cuidados com a mama, instruções para proceder em caso de engasgo com o leite, atendimento individualizado, auriculoterapia, rodas de conversa com profissionais de saúde e representantes da Pastoral da Criança, coffee break com sorteio de brindes, além da organização de espaços acolhedores para as mães que utilizam os postos amamentarem com privacidade e conforto.

As atividades se estendem durante todo o mês e no dia 10 de agosto a câmara de vereadores vai sediar o encontro “Trabalhar juntos para o bem comum”, onde ativistas, gestores e membros do executivo municipal vão apresentar dados e discutir a seriedade e os desafios das políticas públicas de saúde relacionadas à amamentação nos seis primeiros meses de vida.

A secretária de saúde e nutricionista Anna Paula Heiderscheidt lembra que a amamentação supre todas as necessidades dos primeiros meses de vida do bebê, permitindo que o mesmo cresça sadio, além de auxiliar no desenvolvimento da face e da fala. “São muitos os benefícios que o aleitamento materno traz, porém o desmame precoce ainda é uma prática frequente. Identificando os fatores que podem dificultar a prática, procuramos fomentar ações motivacionais desde o acolhimento básico de saúde”, explica.

O prefeito Camilo Martins ressalta a importância de participar e manter as realizações da campanha na cidade. “É preciso unir forças para que pelo menos 50% dos lactentes receba o aleitamento materno. O direito à amamentação é responsabilidade de todos e a prefeitura não poupa esforços em sua contribuição”, enfatizou Camilo.

Além das atividades específicas da campanha, diversos postos de saúde de Palhoça possuem grupos contínuos de puericultura, gestantes e puérperas com acompanhamento de profissionais de fonoaudiólogia, medicina, psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia e educação física, que também alertam aos cuidados com a postura durante a amamentação. Para tanto, as unidades do município contam com um Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF.



Fonte: Floripa News