Pancho: Estado banca manutenção do sistema de alerta do Rio Itajaí-Açu

<p class="embed-content"> </p><p>Enfim resolveu-se o problema da falta de manutenção dos equipamentos do Centro de Operações do Sistema de Alerta da Bacia do Itajaí-Açu (Ceops). O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, assinou ontem um convênio com a Universidade Regional de Blumenau (Furb) que repassa R$ 76 mil, dinheiro que será usado até o fim do ano. Parece dinheiro de troco para o governo, mas é imprescindível para a segurança da região.<br><br>Desde janeiro as 15 estações telemétricas que foram espalhadas pelo Vale do Itajaí com a finalidade de coletar informações importantes em caso de enchente estavam sem manutenção. Duas delas chegaram a parar de funcionar e em outra houve interrupção na transmissão de dados.</p><p>Nas demais, a sujeira e outros fatores podem ter feito com que as medições da quantidade de chuva e nível de cursos d¿água sofressem alguma distorção. Os dados são usados pelos técnicos do Ceops para calcular o nível que o rio Itajaí-Açu atingirá em determinado horário. Com isso é possível alertar com antecedência as pessoas que serão atingidas pelas águas das cheias.<br></p><p>Até dezembro o dinheiro era repassado mensalmente pela Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi). O convênio não foi renovado para 2017 porque o governo estadual avaliava a possibilidade de assumir a despesa. A decisão veio em junho, depois das duas enchentes que atingiram a região.</p>

Fonte: Diário Catarinense