Pancho: Lei municipal que determina conversão automática de multa para advertência não terá efeito, diz Detran/SC

<p class=”embed-content”> </p><p>São pequenas, para não dizer nulas, as chances de ser colocada em prática a lei municipal de Blumenau que prevê a conversão automática de multa de trânsito em advertência – quando for possível. Isso porque somente a União pode legislar em matéria de trânsito. Além disso, a gerente de Penalidades do Detran de Santa Catarina, Graziela Maria Casas Blanco, explica que alguns requisitos devem ser observados antes de conceder o benefício.</p><p><strong> Curta o Blog do Pancho no Facebook<br> Siga o Blog do Pancho no Twitter </strong></p><p>Por aqui sempre foi dito que bastava a infração ser leve ou média e o condutor não ser reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses que o pedido seria atendido. Esqueceram-se de dizer que a autoridade competente, no caso o Detran/SC, tem que entender que a advertência será medida mais educativa do que a multa. Ou seja, nem todos que pedem a conversão de multa em advertência conseguem o benefício e por isso mesmo a mudança não pode ser automática, como quer a prefeitura de Blumenau.</p><p>Sobre a alteração no sistema, necessária para fazer valer a lei sancionada nesta semana pelo prefeito Napoleão Bernardes, Graziela é taxativa:</p><p>– O Detran só altera o sistema com determinação da União, que é quem pode legislar sobre o tema.</p><p>Resumindo: é bem provável que, para ter uma multa convertida em advertência, o condutor tenha que continuar encaminhando o pedido e aguardando a decisão do Detran.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense