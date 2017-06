Pancho: Parque de Blumenau terá regras para assessorias esportivas e academias

<p>Ainda neste ano a Secretaria Municipal de Turismo de Blumenau deve lançar um edital para aplicar regras ao uso do Parque Ramiro Ruediger por parte de academias e assessores esportivos que aproveitam o espaço público para dar aulas de diversas atividades físicas. Quem está à frente desse processo é o diretor de Promoção do Lazer, Fabrício Wolff. O blog trouxe ontem a preocupação do Núcleo de Academias da Acib com a falta dessa regulamentação.</p><p><strong> Curta o Blog do Pancho no Facebook<br> </strong><strong> Siga o Blog do Pancho no Twitter </strong></p><p>O poder público já trabalha nisso desde o ano passado, mas agora a ação vem tomando velocidade. Há algumas semanas Wolff e outros servidores estiveram em Florianópolis, onde conheceram o modelo adotado desde o ano passado. Na Capital eles definiram as áreas que podem ser usadas pelas academias e assessores e eles se inscreveram para ocupar determinado espaço em determinado horário. Nos casos em que mais de um interessado surgiu, houve sorteio.</p><p>Em Blumenau o modelo a ser seguido deve ser semelhante ao de Florianópolis. Não há definição se haverá cobrança, mas a tendência é que o uso seja gratuito. Também não se sabe ainda quantos serão os espaços ofertados.</p><p>Além de organizar o espaço público e evitar a superlotação do Ramiro, o edital pode garantir alguma segurança aos usuários. É bem provável que só possam participar empresas e profissionais legalmente autorizados pela prefeitura e conselhos. Essa, por sinal, é a principal preocupação do Núcleo de Academias.</p><p><strong>Mais parques</strong></p><p>O tema é importante. Isso ficou muito claro nos comentários publicados junto à s postagens da coluna e do Santa nas redes sociais sobre o tema, mas há algo mais importante ainda: Blumenau precisa de mais parques como o Ramiro Ruediger.</p><p>Muita gente se manifestou cobrando da prefeitura outros espaços públicos em Blumenau. E o Parque das Itoupavas, que mal sabemos quando ficará pronto, alivia pouco essa necessidade.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense