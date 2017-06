Pancho: Sindicatos trabalhistas de Blumenau aderem à Greve Geral do dia 30 de junho

<p class=”embed-content”> </p><p>Os Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Blumenau e Região confirmou oficialmente a adesão à Greve Geral convocada para o dia 30 de junho, próxima sexta-feira, em todo o país. A entidade publicou aviso de greve na edição de hoje do Jornal de Santa Catarina.</p><p><strong> Curta o Blog do Pancho no Facebook<br> </strong><strong> Siga o Blog do Pancho no Twitter </strong></p><p>Parte dos servidores públicos municipais também deve parar no dia 30. O Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau (Sintraseb) vai aproveitar o momento para dar sequência à campanha salarial deste ano. Com isso, é bem possível que boa parte das agências bancárias da região permaneça fechada na data.</p><p>Já o Sindicato dos Empregados das Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo (Sindetranscol) ainda não definiu como vai apoiar o movimento. Ao longo da próxima a semana a diretoria deve anunciar se haverá paralisação no serviço e de quanto tempo.</p><p>O motivo da mobilização é a luta contra as reformas trabalhista e da Previdência e pela saída do presidente Michel Temer do cargo. Em 28 de abril uma paralisação geral foi deflagrada pelos mesmos motivos.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense