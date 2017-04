Pão de coco pode ser comercializado até 198% mais caro, diz Procon

Contemplando todas as regionais e o Centro da Capital, o Procon Fortaleza realizou levantamento em preços de produtos típicos da Semana Santa. O intuito foi de estimular o consumidor a fazer a melhor opção e mais econômica na hora da compra. A pesquisa traz preços de 57 produtos, entre peixes, vinhos e pães de coco. Veja os preços aqui.

O levantamento foi realizado nos dias 3, 4 e 11 de abril em supermercados e mercados públicos de Fortaleza. Na lista, estão peixes comuns para o período como o bacalhau, serra e sirigado; e ainda vários tipos de camarão. A maior variação foi encontrada no preço do quilo pão de coco, que pode sair até 198,07% mais caro.

Os vinhos aparecem com as maiores diferenças entre os locais pesquisados. Entre os peixes, o filé de pescada amarelo foi encontrado por até 86,42% de diferença entre o estabelecimento mais caro e o mais barato. A maior diferença foi encontrada no preço do quilo do pão de coco, indo de R$ 5,70 a R$ 16,99, o que confere 198,07% de variação.

O vinho (750ml), muito comum neste período de Semana Santa, pode sair por até 150,40% de diferença entre os locais pesquisados, sendo encontrado de R$ 9,98 a R$ 24,99. No caso do vinho, o consumidor compraria quase três garrafas, se optar pela compra no supermercado mais barato.

A pesquisa do Procon Fortaleza leva em consideração as mesmas marcas e a quantidade exata no peso do produto, o que proporciona a análise confiável e precisa da tabela de preços.

Pescados

Entre os peixes, as maiores variações ocorreram nos preços do quilo do filé de pescada amarelo, que pode ser encontrado de R$ 29,98 a R$ 55,89, ou seja, 86,42% de diferença; e ainda no quilo do filé de panga, que pode custar de R$ 13,90 a R$ 24,50, uma variação de 76,26%.

Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, destaca que a pesquisa possibilita ao consumidor uma forma de economizar na hora de fazer as compras de produtos da Semana Santa. A diretora alerta para alguns cuidados e direitos.

Ovos de Páscoa

A diferença no preço no ovo de chocolate da mesma marca e com o mesmo peso chegou a 107,44% entre o estabelecimento mais caro e o mais barato. Veja aqui. O Procon divulgou no dia 29/3, a pesquisa com preços dos ovos de chocolate nos supermercados da Capital.

Fonte: diariodonordeste