Papo engraçado

Em formato de late night show, a apresentadora recebe convidados especiais ao longo dos 25 episódios da temporada. Tatá já começou com o pé direito entrevistando Bruna Marquezine, na segunda-feira (10).



Fã assumida de Sandy, na quarta, dia 12, Tatá conta com a presença da cantora.



No bate-papo da noite, Sandy relembra como foi crescer sob holofotes e a época quando formava dupla com seu irmão, Junior.



A emoção domina o episódio quando Sandy presenteia Tatá com uma carteirinha VIP vitalícia que dá acesso a todos os seus shows.



A música continua em alta na quinta-feira, dia 13, com a presença de Daniel. Ele conta sobre a sua infância em Brotas (SP) e seu vínculo com a cidade natal.



Tatá e Daniel também ensaiam um beijo técnico no palco. O episódio conta ainda com a presença de MC Marcinho, do hit “Princesa”.



Para encerrar a semana de “Lady Night” em grande estilo, Tatá recebe na sexta, dia 14, o Padre Fábio de Melo. Em uma conversa descontraída com Tatá, ele relembra como desde cedo já apresentava vocação para ser padre. O uso constante das redes sociais e o perigo da vaidade também são assuntos que giram em torno do inédito.



O programa é exibido de segunda à sexta, às 22h30.



Fonte: diariodonordeste