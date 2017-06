Parcerias público-privadas são alternativas de investimento para as prefeituras

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O primeiro <b>Tribunal de Contas Debate</b> lotou o auditório do <b>TCE</b> quinta à tarde. O advogado Fernando Vernalha, uma das maiores autoridades do país em <b>parcerias público-privadas</b> , reafirmou o que <b>havia dito em entrevista para esta coluna no último fim de semana</b> . O Brasil possui atualmente apenas 100 PPPs em operação, sendo apenas uma federal. A implantação desse modelo de negócio, com contratos de longo prazo entre setor público e inciativa privada, pode ser uma alternativa para as prefeituras. Mas é preciso que se invista, basicamente, em capacitação técnica para não cometer erros.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Forno e fogão</b><br> <b>Padre Vilson Groh</b> assumiu as panelas para preparar um bobó de camarão que foi servido ontem à noite para cerca de 70 pessoas que atuam nas entidades ligadas ao <b>Instituto Vilson Groh</b> (IVG). Quem provou diz que o religioso também domina a arte da culinária.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Falou demais</b><br>A Justiça determinou quinta que a servidora municipal Aline Petersen publique uma retratação no Facebook por acusações publicadas contra o secretário da Casa Civil de <b>Florianópolis</b> , <b>Filipe Mello</b> . Em fevereiro, ela publicou na rede social um texto em que acusava o secretário de receber dobrado por acumular outras pastas do governo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Na contramão<br></b>Um dos poucos projetos já consolidados de ciclofaixa em Florianópolis, com o fechamento de uma via no bairro de <b>Coqueiros</b> aos domingos, voltou à pauta porque os comerciantes do bairro estariam descontentes com os congestionamentos. Engraçado que durante a semana, com o trânsito caótico do bairro, ninguém reclama. Agora querem retirar uma das boas opções para pedalar, caminhar ou correr.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Sim na rua</b><br>O <b>Sistema de Inspeção Municipal</b> (SIM), lançado pela prefeitura de Florianópolis há 20 dias, está a todo vapor. Nesta semana, foram verificados todos os açougues e as peixarias do <b>Mercado Público</b> , garantindo a qualidade dos alimentos vendidos.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p> <b>Sentença da operação Moeda Verde coloca Florianópolis no divã<br></b> </p><p> <b>Sentença da Moeda Verde pode ser um marco neste processo que está longe do fim</b> <br></p><p> <b>Vereador diz não ter recebido informações antecipadas sobre audiência do Plano Diretor</b> </p><p><b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense