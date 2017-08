Parque de Coqueiros ganhará revitalização

A ordem de serviço para as obras de revitalização do Parque de Coqueiros, que conta com uma área total de aproximadamente 50 mil metros quadrados, será assinada nesta quinta-feira (3), pelo prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro.

O termo prevê a recuperação de todos os equipamentos danificados, das quadras esportivas, da pista de caminhada e do pergolado de madeira, melhorias na sede administrativa e construção da ponte de madeira sobre o lago e do espaço exclusivo para cachorros. A empresa vencedora da licitação é a Litoral Construtora e Incorporadora, que tem prazo de 120 dias para execução da obra.

“Essa revitalização trará melhores condições para a população desenvolver atividades físicas e recreativas. Sabemos da importância do parque para a sociedade. É o maior que temos em área e bastante frequentado pelos munícipes. Em breve, teremos um espaço ainda melhor para o lazer e socialização de todos”, afirma o prefeito.



Fonte: Floripa News