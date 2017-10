Milhares de pessoas estiveram presentes no Parque de Coqueiros no último domingo (15). O espaço público recebeu o evento Abraço Rosa, demãos dadas pela vida, que contou com desfiles de grifes, apresentação de danças, pilares e animação.

Na segunda quinzena, outros eventos que celebram o Outubro Rosa, deverão ser realizados em outros espaços públicos da Região Continental.

Veja as fotos da ação em Coqueiros:



Fonte: Floripa News