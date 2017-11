Parque de Coqueiros será totalmente interditado para obras de revitalização

O parque de Coqueiros, localizado na parte continental da Capital, será interditado para o acesso de pedestres, ciclistas e veículos automotores, afim de que sejam concluídas as obras de revitalização. A interdição ocorrerá no período de duas semanas, entre 13 e 24 de novembro.

As equipes que seguem no local desde o início de agosto, estão com dificuldades em dar andamento em algumas etapas das obras, tendo em vista a falta de bom senso de muitas pessoas que não respeitam o isolamento da pista de caminhada, e colocam os pés ou pneus de bicicleta propositalmente sobre as áreas onde os trabalhos estão sendo executados. Por isso, a decisão do total isolamento.

Neste período de trabalhos, a Secretaria Municipal do Continente e Assuntos Metropolitanos (SMCAM) sugere que as caminhadas, corridas e outras atividades ao ar livre com crianças e animais, sejam feitas na Avenida BeiraMar Continental. Durante a interdição, também não será permitida a parada de veículos nas vagas do bolsão de estacionamento.

A revitalização do Parque de Coqueiros inclui 12 novos bancos no entorno da pista de caminhada, substituição de alambrados das quadras esportivas e campos de futebol, construção de uma ponte sobre o lago e da colocação de um novo pergolado de madeira. Além disso, um espaço para cães, também conhecido como Pet Place, está sendo feito para que os animais tenham o seu espaço. A sede administrativa também receberá melhorias.



