Parque Estadual das Araucárias recebe cerca de 2,5 mil visitantes no primeiro ano de atividades

<p>O <b>Parque Estadual das Araucárias</b> , no Extremo-Oeste do Estado, entre São Domingos e Galvão, comemorou um ano de abertura à visitação pública nesta sexta-feira, 7, com a marca de quase 2,5 mil visitantes. </p><p>A data foi celebrada com atividades especiais para o público e trilhas ecológicas, programadas pela <b>Fundação do Meio Ambiente (Fatma)</b> , responsável pelo parque, e pelo Grupo de Apoio à Gestão do Parque das Araucárias (Grimpeiros), que faz a gestão do local. Oficinas artesanais, brinquedos e apresentações culturais foram oferecidas ao público pelo Sesc. </p><p>Grande parte dos visitantes do Parque das Araucárias é da região. “Foi uma longa luta para a abertura do local e é muito bom ver que neste ano as atividades estão efetivadas”, declarou o vice-prefeito de São Domingos, Gilmar Marmentini.</p><p><b>Conheça o Parque Estadual das Araucárias:</b></p><p class=”embed-content”> </p><p><b>AGENDE-SE</b></p><p>O que: Parque das Araucárias<br>Horário de funcionamento: de quarta a domingo, das 9h às 17h<br>Onde: Vila Milani, em São Domingos, a 100 quilômetros de Chapecó<br>Informações: (49) 99132-4969 ou grimpeiros@gmail.com<br></p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Parque das Araucárias é opção de visitação no Oeste </b><br></p><p><b> Conheça quatro parques para visitar em SC </b><br></p><p> <b>Programa promove passeios de alunos em projetos ambientais </b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense