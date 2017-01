Parte da capital paulista entra em estado de atenção para alagamentos

O mês de janeiro deste ano já totaliza 271, 2 mm, superando em 10 mm a média histórica de São PauloRovena Rosa/Agência Brasil

As zonas norte, oeste, sul e as marginais Pinheiros e Tietê, duas das principais vias da capital paulista, entraram em estado de atenção para alagamentos às 21h30 de hoje (16) devido à chuva que atinge a cidade. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura.

O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua de moderada à forte).

Uma área de baixa pressão atmosférica ganha força sobre Grande São Paulo e começa a provocar chuvas fortes mais generalizadas, acompanhadas de raios. Nas próximas horas, outro núcleo que está sobre a região de Campinas, no interior paulista, deve se movimentar em direção ao norte da região metropolitana da capital, o que poderá elevar os volumes de chuvas sobre o solo, que já está bastante encharcado pelas chuvas da última madrugada.

Recorde

A cidade de São Paulo registrou hoje (16) a maior chuva em 24 horas dos últimos 68 anos para o mês de janeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chegando a 115 milímetros (mm) durante a madrugada.

O volume, que foi registrado pela estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, representa o maior volume de chuva em 24h para um mês de janeiro desde 1949, quando foi registrado, no dia 12, o total de 127,4 mm (cada milímetro de chuva equivale a um litro por metro quadrado).

Com a chuva registrada até a madrugada de hoje, o mês de janeiro deste ano já totaliza 271, 2 mm, superando em 10 mm a média histórica de janeiro, iniciada em 1943.

