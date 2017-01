Parte da capital paulista está em estado de atenção para alagamentos

As zonas norte, leste, sudeste, oeste e central da capital paulista e as marginais Pinheiros e Tietê estão em estado de atenção para alagamentos desde as 19h05, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada à forte).

A zona sul ficou em estado de atenção para alagamentos das 18h02 às 19h05. As áreas de instabilidade vindas da região do Vale do Ribeira e Sorocaba, com intensidade variando entre forte e moderada, atuam na cidade, segundo o CGE. Imagens do radar meteorológico mostram precipitação forte na zona sudeste e moderada no centro. Na zona sul o registro, por volta das 19h15, era de chuva fraca.

De acordo com os meteorologistas do CGE, nas próximas horas as chuvas devem atingir outros pontos da capital paulista. O tempo segue instável, com chuvas variando de intensidade e com potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e trovoadas.

Fim de semana

Segundo o CGE, o sábado (21) deve ser mais um dia de tempo fechado e chuvas intermitentes na cidade de São Paulo. O solo continua encharcado, o que requer atenção às áreas consideradas de risco. A temperatura deve variar entre 18 graus Celsius (°C) e 25°C.

No domingo (22), o sol aparece entre nuvens pela manhã, o que facilita a elevação da temperatura. Entre o meio da tarde e o início da noite, o calor e a grande disponibilidade de umidade devem gerar áreas de instabilidade que podem provocar pancadas de chuva com até forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A mínima deve ser de 18°C e a máxima de 27°C.

Fonte: EBC