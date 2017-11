Participe da 11ª edição do Seminário da Diversidade Étnico-Racial

O Brasil é o segundo país do mundo em população negra, ficando atrás apenas da Nigéria. Trata-se de aproximadamente 54% dos brasileiros, vivendo sob os efeitos do racismo, preconceitos e desigualdades geradas por um processo histórico que se construiu ao longo de 400 anos.

Romper com esses pensamentos não é uma tarefa fácil. A lei 10.639/2003 torna obrigatória a inclusão da história Africana e afro-brasileira nos currículos escolares. Porém, desde que foi sancionada, inúmeros são os desafios encontrados para a sua implementação.

A prefeitura municipal de Florianópolis procura disseminar e instigar o debate sobre a educação das relações étnico-raciais. Conforme o secretário de Educação, isto ocorre através da implementação da Matriz Curricular para Educação das Relações Étnico-Raciais, formação continuada dos profissionais, assessoramento pedagógico, trocas de experiências, aquisição de livros acerca da temática, grupo de estudos, análise crítica de materiais didáticos e do Seminário da Diversidade Étnico-Racial.

Para Maurício Fernandes Pereira, “esse encontro se configura como momento de culminância dos trabalhos desenvolvidos na rede municipal, na educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos”.

Este ano, na sua 11ª edição, o seminário será realizado na próxima segunda-feira (20), data nacional da Consciência Negra, e terça (21), no auditório do Centro de Educação Continuada (CEC), Rua Ferreira Lima, nº 82, Centro. Terá como tema “(Re) existências: estudo de África, afro-brasileiros e indígenas na Rede Municipal de Ensino”.

Serão promovidas conferências, mesas de debate, apresentação de pesquisas, relatos de experiências, apresentações culturais relacionadas à Educação das Relações Étnico-raciais.

O evento conta com o apoio institucional do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina (NEAB-UDESC), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), do Fórum de Educação e Relações Étnico-Raciais de Santa Catarina (FEDERER-SC) e do Movimento Negro.

Análises e reflexões

O mestre em sociologia, João Carlos Nogueira, apresentará, às 10h30, a conferência “Reflexões acerca das Políticas de Ações Afirmativas: uma análise de conjuntura”. Nogueira já foi subsecretário de ações afirmativas da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É doutorando em Gestão do Território, Estudos Sociológicos, Etnográficos e Relações Raciais, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal.

Também na segunda, haverá a conferência “Literatura afro-brasileira na Educação Infantil”, às 14h. Ela será ministrada pela doutora em Letras e professora de graduação e pós-graduação da UFSC Eliane Santana Dias Debus.

Na terça-feira, às 8h30, o professor Celso Sanchez, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) , abordará o tema “Territórios, políticas e práticas: interlocuções para as relações étnico-raciais”.

Uma só rede

O evento contará com relatos de experiência e pesquisa de professores da rede municipal de ensino. Na segunda-feira, Ana Lucia T. Pereira, do Núcleo de Educação Infantil (NEI) Canto da Lagoa, ministrará “Conhecendo o Canto e contando sua história”.

“Memórias de uma Ilha Afro: representatividade e ensino de história nos anos iniciais do Ensino Fundamental” também será apresentado na segunda, por Tamelusa Ceccato do Amaral, da Creche Municipal Celso Pamplona.

Já na terça, Benjamin Marins Costa, Ricardo Pinho e Rose Pinheiro, da Escola Básica Municipal Batista Pereira, serão os responsáveis pelo relato “Cores-Tempo-Som-Palavras. Assim-vamos-índios”.

No mesmo dia, Liz Goes Meira, da EJA Norte II, ministrará a experiência “EJA Canasvieiras propõe diálogo de saberes com comunidade Guarani e visita adc Aldeia Morro dos Cavalos”.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 20/11

8h-9h: Credenciamento e Omi dundun (café em Iorubá).

9h-10h: Cerimônia de abertura.

10h-10h30: Apresentação cultural.

10h30-11h30:

“Ubuntu”, por Ezra Alberto Chambal Nhampoca.

Conferência: “Reflexões acerca das Políticas de Ações Afirmativas: uma análise de conjuntura” com João Carlos Nogueira.

11h30-12h: Debate.

12h-13h30: Intervalo para almoço.

13h30-14h: Apresentação Cultural – EBM Batista Pereira.

14h-15h: Conferência: “Literatura afro-brasileira na Educação Infantil” com Eliane Santana Dias Debus.

15h-15h20: Debate.

15h20-15h35: Omi dundun e Contação de história com professora Rosetenair.

15h35-17h: Relatos de experiência e pesquisa:

“O preconceito perdeu”, com Rita de Cássia dos Santos Vanderlinde e Jacline de Santana Lins (EBM Albertina Madalena Dias).

“Conhecendo o Canto e contando sua história”, com Ana Lucia T. Pereira (NEI Canto da Lagoa).

“Brinquedos e brincadeiras na ERER”, com EJA Centro I.

“Memórias de uma Ilha Afro: representatividade e ensino de história nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, com Tamelusa Ceccato do Amaral (Creche Celso Pamplona).

Terça-feira, 21/11

8h30-9h50: Conferência: “Territórios, políticas e práticas: interlocuções para as relações étnico-raciais” com Celso Sanchez (UNIRIO).

9h50-10h15: Debate.

10h15-10h30: Omi dundun e Contação de história com professora Rosetenair.

10h30-11h40: Relatos de experiência e de pesquisa:

“Cores-Tempo-Som-Palavras. Assim-vamos-índios”, com Benjamin Marins Costa, Ricardo Pinho e Rose Pinheiro (EBM Batista Pereira).

“A Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil: caminhos e possibilidades”, com Eduarda Souza Gaudio, Joseane Pinho Corrêa e Tatiana Valentin Mina Bernardes.

“EJA Canasvieiras propõe diálogo de saberes com comunidade Guarani e visita adc Aldeia Morro dos Cavalos”, com Liz Goes Meira (EJA Norte II).

11h40-12h: Debate.

12h-13h30: Intervalo para almoço.

13h30-15h30: Mesa Redonda: “Perspectivas de abordagem sobre ERER”.

Coordenação: Celso Sanchez. Composição da mesa: Carolina Cavalcanti do Nascimento, Ezra Alberto Chambal Nhampoca,, Lia Vainer Schucman, Luísa Tombini Wittmann.

15h30-16h: Debate.

16h-16h30: Apresentação cultural.

16h30-17h: Omi dundun e intervenção poética com Solange Rocha e Cristiane Guimarães.

Serviço

O quê? 11ª edição do Seminário da Diversidade Étnico-Racial.

Quando: Segunda-feira, 20 e terça-feira, 21, às 8h

Onde: Auditório do Centro de Educação Continuada (CEC)

Endereço: Rua Ferreira Lima, nº 82, Centro



Fonte: Floripa News