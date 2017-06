Vestidos de branco e com cartazes nas mãos, moradores de Navegantes caminharam pelas ruas da cidade neste domingo à tarde para pedir por segurança e justiça no caso de Matheus Caike da Silva Santos, atendente de farmácia morto durante uma tentativa de assalto no bairro Gravatá.

A mobilização começou às 15h deste domingo no Pilekão Bar e seguiu até a Farmácia + Popular com correntes de orações. Segundo a idealizadora do protesto, Camila Luchtenberg, mais de 1 mil pessoas participaram da passeata, organizada pelas redes sociais.

— Sou cliente da farmácia onde tudo aconteceu e ele era cliente do restaurante da minha família. Ele era um rapaz de família, frequentava a igreja. Tanto que a atitude dele foi de correr em direção aos bandidos que estavam assaltando a mulher — comenta a moradora de Navegantes.

Nas redes sociais, amigos, clientes e familiares de Matheus lamentaram a morte precoce do jovem Foto: Facebook / Reprodução

A família de Matheus ainda está abalada com a morte do ente querido, mas têm recebido o consolo dos moradores e pessoas que conheciam o atendente de farmácia. Segundo Camila a ideia da passeata surgiu justamente para pedir por mais segurança:



— Todos os dias são inúmeros assaltos. A população do Gravatá não aguenta mais — finaliza.

Relembre o caso:

Matheus Caike da Silva Santos era atendente de uma farmácia no bairro Gravatá, em Navegantes, e perdeu a vida após uma tentativa de assalto. Conforme relatos de testemunhas à polícia, uma cliente estaria na farmácia por volta das 19h40min de sexta-feira. Quando ela foi para o carro, dois homens teriam tentado lhe roubar o veículo. Matheus, que estava atendendo outro cliente próximo à porta, teria saído para ver o que estava acontecendo e ajudar a mulher. Nesse momento, os assaltantes atiraram na direção dele.

De acordo com a polícia, o tiro teria acertado o peito do jovem e pego de raspão na perna do senhor que era atendido por Matheus. O jovem foi atendido por bombeiros que jantavam em um restaurante próximo e levado para o Pronto Socorro de Navegantes. Ele deu entrada na unidade de saúde às 20h09min em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada de sábado.

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/06/passeata-pede-por-seguranca-e-justica-apos-morte-de-balconista-de-farmacia-em-navegantes-9819052.html