Pátria enferma

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:’Mercury Display Bold’;font-weight:bold;”>Não, esta que vejo amanhecer neste dia 19 de junho do Ano da Graça de 2017, o 195º da independência, não é a pátria justa e humana que todos sonhamos para habitar uma terra tão bela e generosa quanto a do Brasil.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Não reconheço como a minha pátria esta terra de instituições humanas tão pobres em ética, em compostura, em humanismo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A minha pátria não é a mesma desses poderosos que estão na saliva de sórdidos delatores, tão corruptos quanto os seus denunciados – um dia aliados na infame missão de assaltar os brasileiros de bem.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A minha pátria não é a que amarga todos os dias um pote de fel, as orelhas vermelhas de tanta vergonha. Mesmo sendo tais delatores criminosos pós-graduados, o que dizer dos representantes do povo, que deles se tornaram reféns?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A minha pátria não é a mesma de certos agentes dos poderes do Estado, que se instalaram em Brasília e se deixaram conspurcar pela corrosão do caráter e pela degenerescência moral.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A minha bela pátria do Brasil não é a roubalheira na Petrobrás, a maracutaia dos propinodutos, a contínua chantagem das bases aliadas, exigindo vantagens para não votar contra os interesses do país.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Não. Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa/ Que brinca em teus cabelos e te alisa/ Pátria minha, e perfuma o teu chão…/Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, Pátria minha/ Atento à fome em tuas entranhas/ E ao batuque em teu coração/ Não te direi o nome, Pátria minha/ Teu nome é pátria amada, é patriazinha, não rima com mãe gentil/ Vives em mim como uma filha/ Uma ilha de ternura: a Ilha Brasil, talvez…"

 *** 

A nossa pátria não convive bem com a cleptocracia, nem aceita a vitória da corrupção.

Espanta que um empresário criminoso, habituado a pilhar os cofres de um banco público, detenha dois títulos tão antípodas: o de bandido com fé pública e o de merecedor de amplo perdão judicial, capaz de poupá-lo de 2 mil anos de prisão.

No Brasil, Barrabás está solto e denuncia todos os ladrões que, um dia, subiram a colina dos poderes do Estado, habilitando-se à crença e ao desencanto dos representados.

Ao povo, resta viver numa desolada esquina chamada "esperança".

E chorar de vergonha, enquanto espera pelo Nazareno que o redimirá, sem deixar de pagar o imposto nosso de todo dia aos Pilatos e aos Herodes da República.

Fonte: Diário Catarinense