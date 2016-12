Paulo César Norões: A história há de julgar

Todos os presidentes, desde a redemocratização, manifestaram o desejo de fazer as tão reclamadas reformas que – dizem – corrigiriam problemas crônicos da economia brasileira. Não passaram do discurso para a prática por medo das reações populares. Afinal, mexer na Previdência ou nas leis trabalhistas, por exemplo, é, em última instância, mexer no bolso do cidadão. Ora, se é assim, por que logo um presidente (para muitos ilegítimo) como Michel Temer se mete a fazer o que seus antecessores não tiveram coragem? O próprio Temer respondeu, no café da manhã com jornalistas, ontem. Ele já é impopular. Ou seja, não tem nada a perder. Toca as reformas na esperança de que, no futuro, produzam os resultados prometidos pela equipe econômica e o País volte a crescer. E aí, quem sabe ele seja finalmente absolvido.

Ano pesado

Assembleia deve fechar o ano nesta sexta-feira com um pronunciamento do presidente Zezinho Albuquerque, que fará em plenário um balanço de sua administração e a votação do Orçamento do Estado para 2017. Hoje, ainda, o departamento legislativo distribui para a imprensa o levantamento do número de requerimentos e projetos aprovados e rejeitados. Foi um ano intenso para a Mesa Diretora.

Esperança

Já foram publicadas no Diário Oficial do Estado, as emendas constitucionais aprovadas pela Assembleia. Inclusive a mais polêmica, que extinguiu o TCM. A esperança dos que defendem a permanência do Tribunal é o STF, que vai julgar o recurso arguindo a inconstitucionalidade da matéria. Se for concedida a liminar solicitada, tudo volta à estaca zero e o TCM volta a funcionar.

Coletânea

Primeiro-secretário da Assembleia, que deixará a função no próximo dia 1º de fevereiro, Sérgio Aguiar, deixa à disposição dos parlamentares e da própria sociedade coletânea jurídica, com resoluções e leis aprovadas pela AL. Num dos livros, leis complementares, desde a primeira, aprovada em 5 de novembro de 1891. O acervo também ficará na Biblioteca César Cals, da Assembléia Legislativa.

Baixas

Rompimento com o governo custou ao grupo político ligado a Domingos Filho pelo menos três baixas na Assembleia, até aqui. Além de Osmar Baquit, que pulou fora já na eleição da Mesa Diretora e em seguida foi para a Secretaria da Pesca, outros dois deputados do grupo votaram com o governo na PEC da Extinção do TCM: Gony Arruda e Laís Nunes. Esta, aliás, a partir de janeiro será prefeita de Icó.

Baixas 2

Com a saída, também, de Naumi Amorim, que deixa a Assembleia para assumir a Prefeitura de Caucaia, a bancada ‘dominguista’, que há um mês tinha sete deputados estaduais, será reduzida a apenas três. Isto porque Laís e Naumi foram eleitos deputados na coligação ligada, à época, ao grupo dos Ferreira Gomes. As vagas deles, portanto, serão herdadas por governistas.

"Estou aproveitando a suposta impopularidade para tomar medidas impopulares"

Michel Temer

Presidente do Brasil

Tem mais…

Prefeito Roberto Cláudio e o secretário de Turismo, Erick Vasconcelos, inauguram hoje a 2ª etapa do projeto De requalificação da Beira-Mar. Erick, aliás, está bem cotado para seguir na equipe no 2º mandato, em Nova Pasta.

Conselho Estadual de Educação perde status de secretaria com as medidas de contenção de gastos do governo Camilo. A reestruturação proposta pelo Governo tira a autonomia e independência administrativa e financeira do CEE.

A medida é inócua, segundo os atuais conselheiros, pois não vai gerar redução significativa de gastos. Além disso, lembram eles, o CEE integra o sistema de ensino. É, portanto, parte da Educação, área que, junto com saúde e segurança pública, está fora da proposta de redução de gastos.

