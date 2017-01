Paulo Cesar Norões: Ceará como referência

Governador Paulo Hartung, do Espírito Santo, é partidário da tese de que boas práticas devem ser copiadas. E baseou seu programa de educação para as crianças capixabas na experiência cearense. O Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) é inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), iniciado no governo Cid Gomes e sequenciado por Camilo Santana. Como o próprio nome indica, o PAIC é um esforço conjunto do Estado e dos municípios para evitar a alfabetização tardia das crianças. No lançamento do PAES, em Vitória, os governos cearense – representado pelo secretário de Educação, Idilvan Alencar – e capixaba assinaram um termo de cooperação. Hartung não economizou nos elogios: "O Ceará será a luz para os capixabas nas ações de alfabetização", afirmou o governador.

Teori(as)

A morte de alguém cujas decisões impactam fortemente a vida de pessoas – sobretudo poderosas – vai sempre levantar suspeita. Por mais que as investigações apontem, mesmo com provas, que houve uma fatalidade, não faltará quem acuse uma ação deliberada para tirar de cena o relator, no Supremo Tribunal Federal, da maior investigação sobre corrupção da história do Brasil.

Lista

Teori passa a integrar extensa lista de políticos mortos em circunstâncias não totalmente esclarecidas. Casos do ex-presidente militar Castelo Branco, morto também em queda de avião, no Ceará; do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em acidente automobilístico, no Rio; e mais recentemente Eduardo Campos, candidato do PSB à Presidência, em 2014, cujo avião caiu em Santos.

Decisões

Teori Zavascki virou ministro do STF há apenas quatro anos, indicado pela ex-presidente Dilma. E em pouco tempo foi parar no centro da Lava-Jato, como relator dos processos que envolvem pessoas com foro privilegiado. Tomou decisões surpreendentes, à época, como a ordem para afastar Eduardo Cunha da Presidência da Câmara Federal e a prisão do então senador Delcídio do Amaral.

Substituto

Decisão sobre quem vai dar seguimento ao trabalho de Teori Zavascki será da presidente do STF, Cármen Lúcia. Pode ser qualquer um dos demais ministros, o que gera bastante expectativa. Zavascki se preparava para homologar mais de 900 delações de funcionários e dirigentes da Odebrecht. Delações que, a confirmar o que já vazou para a imprensa, vão atingir mais de 200 políticos.

Acumulação

Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará detectou indícios de acumulação ilegal de cargos por parte de 614 servidores da Secretaria de Saúde do Estado. Trabalho foi desenvolvido a partir do cruzamento de informações dos bancos de dados do TCE Ceará, do Tribunal de Contas da União (TCU) e de diversos Tribunais de Contas do País. O TCE já oficiou a Sesa para apurar.

"Que seu legado, de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independentemente de interesses envolvidos, (…) não seja esquecido"

Juiz Sergio Moro, da Lava Jato, sobre Teori Zavascki

Tem mais…

Com a morte de Teori Zavascki foi adiada a visita do candidato à reeleição à Presidência da Câmara Federal. Rodrigo Maia estará em Fortaleza só na segunda-feira.

Prefeitura do Ipu fez um concurso público e nomeou, ainda no ano passado, 371 aprovados. Muitos deixaram empregos anteriores para assumir os respectivos cargos.

No outro dia, sem uma explicação plausível, todos foram exonerados, o que deixou o município em polvorosa. Agora, o prefeito Sérgio Rufino (PCdoB) decidiu fazer uma "seleção", desprezando o concurso que ainda está na validade.

Concursados procuraram o deputado Sérgio Aguiar (PDT) para intermediar uma solução com a nova direção do Tribunal de Justiça, que assume em fevereiro.

Fonte: diariodonordeste