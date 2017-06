Peça de Criciúma "O Sapateiro" participa de festival nacional de circo em São Paulo

<p>A figura do palhaço, que há tempos tem deixado os limites do picadeiro para se aventurar nas mais diversas linguagens, é o tema central do Festival Internacional Sesc de Circo, que começou na última sexta-feira e vai até domingo, em São Paulo. Entre as 31 apresentações de técnicas variadas, está “O Sapateiro”, espetáculo do criciumense Fabiano Peruchi com direção de Martin Martinez. Único representante catarinense no festival, o ator leva o palhaço Clov¿s para estrear a peça no circuito nacional.</p><p>A montagem é de outubro do ano passado, e o convite para participar do festival partiu da organização da mostra. “O Sapateiro” é recente, mas a vivência do ator de 46 anos com o teatro iniciou na década de 1990. Os estudos sobre a linguagem do palhaço começaram há pelo menos uma década, e o artista então decidiu utilizar o personagem para trazer à tona traços da própria personalidade.</p><p>— Clov¿s é um sapateiro que sempre quis ser palhaço, trabalhar no circo. Ele acaba por transformar a sapataria, o negócio, em um circo particular, dentro do seu dia a dia. Os ofícios de palhaço e sapateiro têm muitas semelhanças, ambos são atividades herdadas da família, ensinamentos de pai para filho, e a gente explora a questão de cumprir uma tradição e muitas vezes deixar o próprio sonho de lado — explica Peruchi.</p><p>Nas edições anteriores, o festival atraiu pelo menos 110 mil espectadores, e a expectativa da organização é superar essa marca. Treze unidades do Sesc São Paulo vão receber as apresentações, além de oficinas e mesas redondas, envolvendo cerca de 200 artistas de diversas países. Mais do que apresentar diferentes abordagens da temática circense e do palhaço, o encontro quer discutir as perspectivas dessa arte no país.</p><p>Peruchi é o criador, ator e único participante da Companhia Teatro Lá Nos Fundos, de Criciúma, fundada em 2011. Clov¿s, O Internacionável, é de 2005 e foi o espetáculo que iniciou oficialmente o trabalho do artista como palhaço, quando ele ainda fazia parte do Cirquinho do Revirado, grupo de teatro que completa 20 anos este ano e é referência em teatro de rua em Santa Catarina. Foi a concepção de Clov¿s que abriu caminho para a continuidade do artista no universo clown.</p><p><b>O Sapateiro</b></p><p>Clov¿s aparece como herdeiro de uma tradição que, assim como a do palhaço, atravessa gerações. Em sua rotina na sapataria da família, ele sonha em ser um artista circense e envolve as crianças num universo ilusório e encantador, que tem na música um elemento para criar uma atmosfera mágica na qual sapatos se tornam trapezistas e equilibristas. </p><p><b> Apresentações</b></p><p>De hoje a domingo, sempre à s 17h, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. <br></p><p><b>Leia mais:<br> “Universo Casuo” é um espetáculo de equilíbrio, força e bom humor, mas deixou a desejar <br> “Quando eu falo que sou palhaço, as pessoas acham que é brincadeira”, conta Marcos Casuo <br> “Doutores” palhaços invadem Hospital Infantil de Florianópolis com serenata e alegria </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

