Pedágio da Linha Amarela sobe para R$ 7 a partir desta quinta-feira

O Dia

– Concessionária orienta usuários a guardarem seus recibos com o novo valor, já poderão ser usados caso haja ressarcimento –

Rio – A tarifa básica do pedágio da Linha Amarela passará a custar R$ 7 a partir desta quinta-feira. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o reajuste representa a recuperação da inflação medida pelo IPCA-E no período de 2015 e 2016, quando a mudança não foi concedida conforme mostra o contrato.

O aumento foi uma decisão da juíza Ana Cecilia Argueso, da 6ª Vara da Fazenda Pública. No entanto, a Prefeitura do Rio informou que vai recorrer da decisão. A Lamsa orienta que a decisão está sub judice e por isso solicita que todos os usuários guardem seus recibos com o novo valor, já que poderão ser usados caso haja ressarcimento.



Fonte: O Dia