Penha terá Centro Esportivo e Recreativo

Já estão começaram as obras para implantação do novo Centro Esportivo e Recreativo na Praia de São Miguel. Há mais de dez dias, as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos, sob supervisão da Fundação Municipal de Esportes (FME), executam os trabalhos de limpeza, terraplanagem e nivelamento do terreno, que ocupará o canto leste da prainha.

“Aumentamos o antigo espaço da arena desportiva, com a limpeza do terreno ao lado”, explica o superintendente da FME, Carlos César de Souza.

Agora além de um campo de beach soccer, haverá também uma quadra para a prática de vôlei de praia, tabelas para basquete júnior, um slackliner, e espaço já previsto para implantação de um palco e espaço para atividades culturais ou de ginástica, no futuro.

A estrutura também contará com meio fio, traves, postes, iluminação completa, e redes ao redor. A previsão é que as obras estejam terminadas agora em novembro, e o espaço já seja imediatamente disponibilizado para a população e visitantes.

A administração do espaço será uma parceria da FME com a Associação de Moradores e Pescadores de São Miguel, que ficará com a chave do disjuntor para ligar a iluminação nas atividades noturnas, além de conscientizar os usuários e fiscalizar a conservação do espaço.



