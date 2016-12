Pequenos gestos fazem a diferença

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Milhares de pessoas estarão reunidas neste sábado à noite para celebrar a data mais importante do calendário cristão, o nascimento do menino Jesus. Faz parte da tradição a boa mesa, a confraternização em família e a troca de presentes. Para a garotada principalmente, é sinônimo de alegria com a visita do Papai Noel.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Por mais óbvio que possa parecer, ou até piegas para alguns, a coluna insiste na tese de que pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Dedique alguns momentos para agradecer pela caminhada até aqui, mesmo com todos os percalços. Ninguém disse que seria fácil. Acredite, vale à pena. Renove sua esperança em um mundo melhor, menos intolerante e desigual. Dê um abraço apertado em que você ama.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ou mesmo naquele sujeito que você ¿não vai muito com a cara”. Não xingue o motorista que fechou a sua frente no trânsito. Nem tente furar a fila para entrar antes no brinquedo do parque aquático. Seja mais compreensivo com quem diverge da sua opinião política, religiosa ou comportamental. Discutir ideias faz bem. Não dói. Diversidade soma. Pensamento único que é perigoso. Nelson Rodrigues já dizia: toda unanimidade é burra.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Use sem medo três palavrinhas mágicas no seu dia a dia: com licença, por favor e muito obrigado. Gentileza gera gentileza. Lembre-se que se você não jogar o plástico na rua, a praia estará mais limpa e a rua não inundará por conta da galeria pluvial entupida.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Desligue o celular por um instante. As redes sociais podem esperar. Olhe nos olhos para falar. Livre-se dos pequenos rancores. Para alcançar uma grande mudança, é preciso dar o primeiro passo. A gente só tem uma chance e o tempo não para. Então, mexa-se. E se você achar isso tudo uma grande bobagem, também não tem problema. Feliz Natal a todos!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Celebração da vida </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b><br></b>A mamãe sabiá escolheu o alto de uma câmera de segurança na garagem da Casa D`Agronômica, residência oficial do governador do Estado, para construir um ninho e criar os filhotes. Local mais protegido impossível. E ainda há os que duvidem da inteligência no mundo animal. Uma singela homenagem à Majestade o Sabiá, eternizada no clássico do cancioneiro sertanejo.</p> Foto: James Tavares / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Papo rápido </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Eduardo Deschamps </b><b>Secretário da Educação e presidente do Conselho Nacional de Educação</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Qual sua expectativa para a educação no Brasil com a reforma do ensino médio?</strong><br>É muito positiva. Obviamente que a reforma para ser efetiva exigirá um trabalho intenso e coordenado, uma vez que sua implementação é complexa e terá de vencer vários paradigmas, por isso enfrenta algumas resistências. O ponto positivo é que a mudança no ensino médio tem forte apoio dos estudantes, como apontam algumas pesquisas realizadas com jovens entre 15 e 17 anos. Junto com a Base Nacional Comum Curricular e ações de mudança na formação de professores que também estão na pauta do CNE, a reforma do ensino médio é uma mudança estrutural que certamente renderá bons resultados em breve.<br> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>E qual o seu balanço sobre a educação no Estado?</strong><br>Neste ano colhemos os frutos de diversas políticas estruturantes que iniciamos em 2012. O salto no resultado do Ideb dos anos finais do ensino fundamental, a melhoria contínua dos resultados dos anos iniciais do ensino fundamental, a atuação dos novos diretores de escola selecionados com a participação da comunidade a partir da elaboração de um plano de gestão escolar, a aproximação cada vez maior dos pais da gestão das escolas, a nova carreira do magistério, a aplicação da proposta curricular do estado revisada com a participação das universidades, bem como o número crescente de escolas revitalizadas e novas escolas de ensino médio que estão sendo entregues. São frutos da continuidade de uma gestão educacional que foi avalizada pelo governador Raimundo Colombo mesmo nos momentos mais difíceis. Assim, em que pese 2016 ter sido um ano muito difícil do ponto de vista financeiro em virtude da crise econômica e política do Brasil, tivemos um saldo largamente positivo na educação. Cabe em 2017 seguir consolidando estas políticas e focando muito fortemente na reforma do ensino médio que é hoje a etapa onde precisaremos por uma atenção maior, bem como a ampliação da jornada em todas as etapas dentro da nossa meta de atingir 620 escolas em direção ao ensino em tempo integral. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Alerta na saúde<br></b>O médico e professor Carlos Alberto Justo da Silva, o Paraná, futuro secretario de Saúde de Florianópolis no governo Gean Loureiro, quer dedicar atenção especial ao combate do mosquito Aedes Aegypti na temporada. Até abril deste ano Santa Catarina já tinha registrado cerca de 2 mil casos de dengue. Na Capital, o quadro ainda está controlado, mas com a previsão de um verão chuvoso, a preocupação aumenta.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Missão cumprida <br></b>Na sua mensagem de final de ano, o coronel Paulo Henrique Hemm, comandante da PM, apresentou alguns dados da corporação em 2016: foram 252.917 registros e procedimentos atendidos, 5% a mais do que em 2015. Foram apreendidas 2.824 armas de fogo, crescimento de 25%. E foram retiradas das ruas quase três toneladas de drogas, triplicando as apreensões na comparação ao ano anterior.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Aliás<br></b>Para o comandante-geral, estes números são reflexo do trabalho diário da PM, que mesmo com todas as dificuldades consegue se reinventar, sem usar a crise nacional com muleta para todos os problemas. Por isso, é referencia.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Direitos fundamentais<br></b>João Marcos Buch, juiz de execuções penais da comarca de Joinville, enviou carta para todos os detentos como uma espécie de prestação de contas da sua atividade ao longo de 2016. Sempre zeloso pelo cumprimento da Constituição, Buch tem trabalhado ao longo dos últimos cinco anos pela garantia dos direitos fundamentais dos apenados como saúde, educação e acesso aos programas de ressocialização. Não à toa, hoje é um dos mais respeitados magistrados da área no país.

A propósito
De quem foi a ideia de reduzir o número de horários no transporte coletivo da Grande Florianópolis numa sexta-feira, antevéspera do Natal?

