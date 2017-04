Pesquisa aponta que 92,3% dos catarinenses vão comprar chocolate nesta Páscoa

<p>Independentemente de crise, o catarinense vai consumir muito <b> chocolate </b> na <b> Páscoa </b>, data festiva do próximo final de semana. Pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços (<b> Fecomércio </b> SC) sobre intenção de compras apurou que 92,3% dos <b> consumidores </b> vão adquirir chocolates nas formas de ovos, barras ou bombons. É praticamente o mesmo percentual do ano passado, que ficou em 92%. </p><p>A pesquisa apurou também que o consumidor pretende destinar, em média, R$ 163 ,09 reais para presentes para a data, 7,4% mais do que a intenção de compra para a Páscoa de 2016. </p><p>Uma novidade neste ano é a maior preocupação com os preços. Do total de entrevistados, 73,5% disseram que pesquisarão em vários locais. No mesmo período do ano passado, 67,7% falaram que fariam isso. Somente 5% informaram que pretendem comprar vestuário e calçados e 2% levarão brinquedos. </p><p>O varejo está otimista para a data. Segundo o presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt, o consumidor está mais confiante e há expectativa de que o <b> FGTS </b> das contas inativas, que começa a ser liberado neste sábado, ajude a aquecer as vendas. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b> Reforma da Previdência: parlamentares estão preocupados apenas com a próxima eleição </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Indústria vende mais, mas cai frente ao ano passado </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Morre Ingo Doubrawa, da Docol, difusor do uso racional da água </b> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense