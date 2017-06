Pesquisa da Fiesc destaca qualificação dos trabalhadores catarinenses

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A pesquisa anual sobre investimentos realizada pela Federação das Indústrias do Estado, a <b>Fiesc</b> , apurou que o setor vai investir este ano R$ 7,3 bilhões, quase o mesmo que no ano passado, que ficou em R$ 7,5 bilhões. Uma informação em especial chamou atenção. Dos quase 200 empresários entrevistados, 62% informaram que a maior vantagem de investir em Santa Catarina é a <b>qualificação dos trabalhadores</b> . Isso inclui o nível de formação e também a capacidade de desenvolver as atividades necessárias. E 61% revelaram que promoveram qualificação de pessoal para melhor enfrentar a concorrência.<br>Mas para manter e elevar ainda mais esses diferenciais nas atividades e poder competir melhor com o resto do mundo, os trabalhadores precisam estudar mais. As indústrias estão oferecendo cursos nas empresas ou em instituições das suas cidades, quase sempre com ajuda de custo. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O último levantamento apurou que 56,4% dos colaboradores das indústrias de SC têm o ensino fundamental completo, ou seja, oito a nove anos de estudo. O plano é ter 100% das pessoas com esse grau de instrução até 2024. Nesse indicador, a indústria catarinense está pior do que a média nacional, que é 59,1%. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- As indústrias estão estimulando o trabalhador a melhorar o nível de escolaridade, inclusive com recompensa financeira a quem conclui cursos como maior participação de resultados, auxilio transporte, alimentação e outros – explica o presidente da Fiesc, <b>Glauco José Côrte</b> .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Para o trabalhador, independente da idade, o desafio seguir estudando, ter determinação para aprender os conteúdos e ser aprovado em cada curso. Assim estará mais preparado para os desafios do mundo tecnológico, da internet industrial, quando vão ter que mudar de função mais vezes na vida. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Debate do Lide</b><br>O CEO do grupo <b>Cambuci</b> , Cesar Ferreira, faz palestra em <b>Florianópolis </b> na próxima terça, em almoço-debate promovido pelo <b>Lide SC</b> , na Fiesc. O grupo é o controlador das marcas <b>Penalty </b> e <b>Stadium</b> . No evento, Ferreira falará sobre perspectivas da indústria esportiva e compartilhará experiências. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Recados de Oslo</b><br>O clima pesado entre Brasil e <b>Noruega </b> em função de críticas dos líderes nórdicos sobre o avanço do <b>desmatamento na Amazônia</b> foi dissipado ontem na visita da comitiva brasileira liderada pelo presidente <b>Michel Temer</b> a Oslo. O senador <b>Paulo Bauer</b> (PSDB), que participa da missão, disse que representantes de 17 empresas demonstraram confiança no Brasil. Disseram que estão dispostos a investir mais no país a partir das reformas, cobraram menos burocracia e mais segurança jurídica. </p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b> Namorados economizam nos presentes, mostra pesquisa da Fecomércio <br></b> <b><br></b> <b> “Falta uma discussão racional e contextualizada sobre renúncia fiscal”, diz Secretario Estadual da Fazenda <br></b> <b><br></b> <b>Reforma necessária para gerar emprego</b> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense