Pesquisadores de SC desenvolvem aparelho que melhora a comunicação de deficientes 

<p><b> </b></p> Foto: Divulgação/Univali <p>Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) estão realizando um estudo pioneiro em Santa Catarina sobre a usabilidade de uma interface cérebro-computador aplicada a pessoas com paralisia cerebral. Explicando melhor: Eles desenvolveram um sistema chamado de Interface Cérebro-Computador, que vem sendo utilizado na Fundação por pessoas com múltiplas deficiências.<br></p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>O sistema consiste em um aparelho, em formato de fone de ouvido, com sensores que são colocados na região frontal da pessoa com paralisia, ligado a um programa (software) desenvolvido pela equipe do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (MCA/Univali). Os sensores captam expressões, como piscar de olhos ou levantar a sobrancelha, enquanto o software traduz a captação destes movimentos na forma de palavras e frases. Ou seja, permite que estas pessoas, incapacitadas fisicamente, possa expressar o que sentem e pensam.<br></p><p>Este programa tem dado respostas tão positivas que está sendo apresentado nesta semana durante a 10ª Conferência Internacional sobre Tecnologias Pervasivas Relacionadas a Ambientes de Vida Assistida, que ocorre na Ilha de Rodes, na Grécia. A pesquisa é de autoria de Alejandro Rafael Garcia Ramirez, professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada da Univali, em parceria com o pesquisador Jéferson Fernandes da Silva, da mesma universidade, e de Ana Carolina Savall, da Fundação Catarinense de Educação Especial, com o apoio da Fapesc.<br></p><p> As instituições vêm trabalhando conjuntamente desde 2012 para o desenvolvimento de soluções de comunicação para pessoas que sofrem de paralisia cerebral e enfrentam desafios ocasionados por distúrbios motores. Eles se dedicam especialmente aos casos mais complexos, quando a comunicação só é possível por meio de movimentos oculares e o piscar, por exemplo, ou por pequenos movimentos nas mãos e nos pés. Um trabalho importantíssimo, que com certeza muda a vida destas pessoas e de suas famílias. Nada mais justo do que este reconhecimento, agora, também no Exterior. Vida longa à pesquisa nas universidades brasileiras.<br></p><p><b>Leia as últimas notícias do Diário Catarinense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense