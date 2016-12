Petroleiros anunciam greve nacional

Rio. Os sindicatos dos petroleiros anunciaram que iniciarão, a partir da 0h desta sexta-feira (23) uma greve nacional para forçar a Petrobras a apresentar nova proposta para o reajuste salarial de 2016.

A mobilização começa na mudança de turno das refinarias e unidades operacionais e, pela manhã, deve atingir as unidades administrativas, informou a Federação Nacional dos Petroleiros, que congrega cinco sindicatos com atuação em oito estados. Nos 13 sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros, as assembleias também aprovaram o indicativo de greve. As negociações entre Petrobras e sindicatos foram iniciadas em setembro. Desde então, a Petrobras melhorou sua oferta.

Fonte: diariodonordeste