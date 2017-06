PIB pode ser positivo no segundo trimestre

<p>Entre altos e baixos, a economia brasileira ainda conta com um bom impulso da agropecuária e registrou em abril crescimento nos grandes setores econômicos: indústria, comércio e serviços, conforme apurou o IBGE. A partir disso, segundo algumas empresas e instituições que fazem análise da economia, são grandes as expectativas de o Produto Interno Bruto (PIB) fechar em alta também no segundo trimestre do ano. Um pouco do impulso vem da expansão de 1% do PIB no primeiro trimestre após oito resultados negativos nessa comparação. Segundo análise do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), esse crescimento só não vai ocorrer em função da fragilidade do consumo e do investimento ou dos efeitos negativos da crise política na economia.<br></p><p>Os números que animam são os de crescimento de 0,6% da produção industrial do país em abril frente ao mês anterior, com ajuste sazonal, mais a expansão tanto do varejo restrito quanto dos serviços de 1% nessa mesma comparação, abril em relação a março. Além disso, o Banco Central divulgou nesta sexta-feira o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), com alta de 0,28% em abril e revisão da variação de 1,12% para 1,19% no primeiro trimestre.</p><p>Entre os setores que se destacam na indústria nacional estão automóveis, eletrodomésticos e bens de capital. Em SC, foi, metalurgia, vestuário, madeira e outros. O varejo foi impulsionado pela queda da inflação, pagamento do FGTS de contas inativas e também por causa da Páscoa. Como essa festa de forte consumo ocorreu em mês diferente – no ano passado foi em março e este ano foi em abril – ocorre uma certa distorção estatística favorável a este ano. Em nível nacional, os serviços fecharam o mês no azul, mas Santa Catarina segue com esse indicador negativo. Mesmo assim, como agricultura, indústria, comércio e turismo estão acima da média nacional, é possível que o Estado também feche o segundo trimestre com resultado positivo.</p><p> <b>Reajuste na tabela do IR</b></p><p>Atento ao plano do presidente Michel Temer de reduzir as perdas impostas pela falta de atualização da tabela do Imposto de Renda, o deputado federal Mauro Mariani (PMDB-SC) apresentou projeto de lei que reduz um pouco o problema. Propõe um reajuste de 12,5%, atualizando a base de cálculo e as deduções legais. Assim, a faixa de isenção seria ampliada para até R$ 2.141,98. O projeto ainda propõe o reajuste anual, pelo mesmo índice, no custo de aquisição de bens imóveis. Mesmo assim, os contribuintes seguirão com uma pesada carga tributária porque a defasagem da tabela de 1996 até agora soma 83% de acordo com os cálculos do Sindifisco.</p><p><b>16º porto da América Latina</b></p><p>Segundo maior porto de movimentação de contêineres do Brasil e líder de mercado em Santa Catarina desde 2010, a Portonave, de Navegantes, alcançou a 16ª posição entre os 20 maiores portos da América Latina, segundo ranking divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). O primeiro de uma lista de 120 portos é o de Santos, com mais de 3,3 milhões de TEUS (contêineres de 20 pés) por ano. Na sequência estão os complexos panamenhos de Colón, 3,25 milhões de contêineres, e Balboa, 2,98 milhões. A Portonave movimentou 895.375 TEUS conforme a Cepal, mas 910.870 de acordo com os números da própria empresa. Outro terminal brasileiro na lista é Paranaguá em 20º lugar, com 725.041 TEUS. A comissão concluiu que o movimento caiu 0,9% ano passado. O Brasil recuou 4,4% e o Panamá, 9,1%. O forte da Portonave é a movimentação de carnes congeladas.</p><p><b>Visitantes na Exposuper</b><br></p><p>Mesmo com impactos da crise, supermercadistas, produtores de alimentos e outros itens estão otimistas para a Exposuper 2017, evento realizado pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) que abre segunda à noite, na Expoville, em Joinville, com palestra do governador Raimundo Colombo. Uma novidade será a visita de uma caravana de empresários de Rondônia, Estado que é um importante fornecedor de carne bovina para SC. Dos 200 expositores, em torno de 50% são catarinenses.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense