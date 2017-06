Pingo vai deixar o Brusque para assumir o Joinville na Série C

<p>O <b> JEC </b>já tem um novo técnico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Luiz Roberto Magalhães, 49 anos, o Pingo, finalmente assumirá o Joinville, clube pelo qual foi revelado enquanto atuava como volante.</p><p>O acordo está fechado, de acordo com apuração da reportagem. Nenhuma das partes irá confirmar a informação porque, neste domingo, Pingo dirigirá o Brusque em partida válida pela sexta rodada do grupo A15 da Série D. O Brusque precisa vencer o Operário-PR para conseguir a classificação.</p><p>A opção por Pingo se encaixa no perfil traçado pela direção do Joinville: um comandante com estilo semelhante ao de Fabinho (<b> demitido após a derrota para o Macaé no sábado </b>), identificado com o clube e mais próximo da realidade financeira do JEC. Pesou também o fato de Pingo conhecer bastante o elenco tricolor.</p><p>Joinvilense de nascimento, o treinador realizará o sonho de sua vida. Em entrevista na noite de sábado, declarou que dirigir o JEC seria um ¿sonho¿. Pingo ainda afirmou, na noite de sábado, que confia na capacidade do elenco do Joinville para dar a volta por cima na Série C.</p><p>O anúncio oficial será feito logo após o jogo do Brusque. Pingo deve ser apresentado nesta segunda-feira, quando começará o trabalho no Tricolor. Além do Brusque, ele já dirigiu Avaí, Metropolitano, Tombense e Juventus.</p><p><b>Leia mais:<br>Confira mais notícias sobre o Joinville </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense