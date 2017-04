Placar da Previdência mostra 272 votos contra e 99 a favor da reforma

A atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado com deputados a respeito de reforma que tramita na Câmara, mostra que o número de parlamentares contrários à proposta continua em 272, enquanto o dos que são a favor subiu para 99. Às 15h30 deste domingo, 9, havia 35 indecisos; 61 não quiseram responder; 44 não foram encontrados, e um disse que deve se abster.

O levantamento também mostrou que 69 deputados são a favor, mas com alteração da idade mínima para mulheres e 53 apoiam as mudanças mas com alteração da idade mínima para homens. Além disso, 73 são favoráveis, mas com criação de uma regra de transição para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos, e 76 defendem a retirada da exigência de 49 anos de contribuição para ter o direito de benefício integral.

Bancada cearense

Dos 22 deputados da bancada cearense na Câmara, 12 já disseram ser contra a proposta do governo Temer: André Figueiredo (PDT), Ariosto Holanda (PDT), Cabo Sabino (PR), Chico Lopes (PCdoB), Domingos Neto (PSD), José Airton Cirilo (PT), José Guimarães (PT), Leônidas Cristino (PDT), Luizianne Lins (PT), Odorico Monteiro (Pros), Raimundo Gomes de Matos (PSDB) e Vitor Valim (PMDB).

Adail Carneiro (PP), Genecias Noronha (SD) e Gorete Pereira (PR) já se posicionaram a favor da Reforma, mas com alterações. Os três concordam em diminuir a idade mínima para mulheres, criar uma regra de transição para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45, além de derrubar a exigência de 49 anos para receber o benefício integral. Genecias ainda quer modificar a idade mínima para homens.

Os deputados Macêdo (PP), Moses Rodrigues (PMDB) e Vaidon Oliveira (DEM) resolveram não responder à reportagem. Aníbal Gomes (PMDB), Danilo Forte (PSB), Paulo Henrique Lustosa (PP) e Ronaldo Martins (PRB) não foram encontrados.

