PM abre inscrições para educadores atuarem no Colégio Militar de Joinville

A Polícia Militar de Santa Catarina abre na segunda-feira, 30, as inscrições para o processo seletivo de profissionais que desejam trabalhar no Colégio Militar de Joinville a partir de 2018. São vagas para professores, bibliotecário, psicólogo e equipe pedagógica. Os educadores também serão avaliados pela equipe que irá administrar a escola.

O prazo de inscrição termina no dia 10 de novembro e podem ser feitas no site da Polícia Militar de Santa Catarina ( www.pm.sc.gov.br ), ícone cidadão, concursos. Para participar é preciso ter ensino superior completo na área a qual deseja concorrer. Está vedada a inscrição de pessoas com registros judiciais negativos, transitados e julgados.

Vagas administrativas:

Assistente Técnico Pedagógico

Bibliotecário

Psicopedagogo

Psicólogo Escolar

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

Vagas de professores:

Língua Portuguesa

Língua Estrangeira

Técnica de Redação

Matemática

História

Geografia

Ciências

Ensino Religioso

Artes

Educação Física

Filosofia



Fonte: Floripa News