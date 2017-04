Polêmica! José Aldo admite 'xingar a mãe dos adversários' por dinheiro

O Dia

– Apesar de ressaltar o estilo provocador não o agradar, o lutador que esse método rende um salário maior para os envolvidos –

Rio – José Aldo é conhecido por ter uma postura calma e reservada, mas no último ano o lutador se mostrou mais ácido nas entrevistas e se dedicou a responder provocações de seus advsersários. O motivo para a mudança de comportamento é o dinheiro. E na última terça-feira, durante a entrevista coletiva para promover o UFC 212, quando enfrentará o Max Holloway, Aldo admitiu que passou a olhar com bons olhos para as trocas de farpas entre os lutadores. Ele ainda ressaltou que esse método rende um salário maior para os envolvidos.

“Quero ser campeão, manter minha honra, mas para mim não vale mais me manter como bom mocinho. O negócio é falar e xingar. Mas os atletas sabem o que acontece por trás. Tem que ter provocação. Hoje em dia quem casa lutas são os atletas. Tem que xingar a p… toda, xingar até a mãe. É isso que vai dar dinheiro”, admitiu o lutador.

Apesar de adotar a mudança de estilo na promoção de suas lutas, José Aldo afirmou que não gosta do estilo provocador. Porém, ressaltou que é importante para promover os duelos e render um salário maior.

“O que move é o dinheiro. Os atletas têm que entender esse lado. Eu, particularmente, não gosto, fui criado de outra maneira. O Dedé, quando me fez o atleta que sou, não foi dessa maneira, mas, como te falei, temos que nos adaptar. Se se tornou isso, querendo ou não, é bom ter dinheiro no bolso. Promoção tem que acontecer, isso vem desde a época do boxe, com provocações, é normal, mas cutucar não é do atleta brasileiro. Não é nosso perfil provocar, temos respeito, mas os atletas brasileiros têm que entender que tem que ser assim e dar uma provocada”, concluiu José Aldo.



