Polícia apreende 48 comprimidos de ecstasy em Caçador

A Polícia Militar de Caçador, através do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), prendeu três pessoas por posse de drogas na madrugada de domingo (22), no Bairro dos Municípios, próximo a uma festa rave. Foram apreendidos 48 comprimidos de ecstasy, 10 gramas de maconha e um microponto de LSD.

Durante rondas, a guarnição abordou um veículo Palio, com três ocupantes, dois homens e uma mulher. Na revista, a mulher acabou informando que portava ecstasy no sutiã. As outras drogas foram encontradas com um dos homens que já tem passagens pela polícia. A mulher ainda relatou aos policiais que quando viram a viatura, o proprietário da droga entregou a substância para ela esconder.

Os três envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia, onde foram feitos os procedimentos cabíveis. O veículo foi removido ao pátio municipal, pois estava com o licenciamento atrasado.



Fonte: Floripa News