Polícia apreende 9,5 kg de maconha em Florianópolis

Policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) do 22° Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela região continental de Florianópolis, apreenderam 9,5 quilos de maconha no Bairro Capoeiras, na última quinta-feira (23),

Por volta das 10h, os policiais foram verificar uma denúncia anônima de crime no Bairro Capoeiras. Após buscas no local informado, foram apreendidos 11 torrões de maconha. Diante dos fatos, a droga foi encaminhada para a delegacia de polícia, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.



Fonte: Floripa News