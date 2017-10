Polícia Civil abrirá concurso para escrivão e agente

O secretário de Estado da Segurança Pública em exercício, Aldo Pinheiro D’Ávila, assinou na tarde da última terça-feira (24), os editais para realização do concurso público de ingresso na Polícia Civil de Santa Catarina. Serão oferecidas 394 vagas – 194 para Escrivão de Polícia e 200 para Agente de Polícia.

As inscrições começam dia 27 de outubro e se estendem até 27 de novembro. As provas serão realizadas em dezembro. Dia 16 são as provas para a carreira de Escrivão de Polícia, e no dia 17 de dezembro é a vez dos exames para Agente de Polícia.

Todo o processo será coordenado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese). As provas serão realizadas na Grande Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma, Tubarão, Lages, Itajaí e Joaçaba.

Só este ano foram abertas 622 vagas em concursos autorizados pelo Governo para Polícia Civil e IGP. “É um alento para a segurança, um ganho de fundamental importância para a política de recomposição permanente do efetivo da Polícia Civil”, disse o secretário em exercício.

De 2011 até 2016 mais de 9,3 mil servidores da Segurança Pública – entre policiais militares, civis, bombeiros, peritos e auxiliares criminalísticos – ingressaram nas forças de segurança. O secretário ressalta, ainda, que exclusivamente na Polícia Militar, 50% do atual efetivo ativo ingressou na atual administração.

O ato de assinatura contou também com a participação do delegado-geral da Polícia Civil, Artur Nitz; seu adjunto, delegado Marcos Flávio Ghizoni Júnior; diretor da Academia da Polícia Civil, delegado Laurito Akira Sato; assessor do secretário, delegado Márcio Fortkamp, e o diretor de Formação e Capacitação Profissional da SSP, Adilson Porto. Também participaram a Diretoria da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese).



Fonte: Floripa News